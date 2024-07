Zastanawialiście się kiedyś, czy można ładować laptopa tą samą ładowarką, której używacie do ładowania telefonu? Temat ten wraca, gdy zapomnimy oryginalnej ładowarki lub przygotowujemy się do wakacyjnego wyjazdu.

Sezon urlopowy w pełni, a przed nami niezapomniane przygody i mnóstwo nowych doświadczeń. Wcześniej jednak musimy odpowiednio przygotować się do wyjazdu, aby uniknąć niepotrzebnego stresu i kłopotów na miejscu. Przygotowania te obejmują nie tylko wybór odpowiednich ubrań, ale także pakowanie wszelkich niezbędnych akcesoriów, w tym ładowarek do naszych urządzeń elektronicznych.

Ograniczając rozmiar i wagę bagażu, często zastanawiamy się, co naprawdę jest nam niezbędne. W takim kontekście pojawia się pytanie, czy koniecznie potrzebujemy osobnych ładowarek do laptopa i telefonu, czy może jednak do obu urządzeń wystarczy jedna ładowarka, co znacząco ułatwi pakowanie i zaoszczędzi miejsce w walizce. Sam niedawno stałem przed takim dylematem przed wyjazdem na Tajwan.

Czy można ładować laptopa ładowarką z telefonu?

Wszystko zależy od gniazda ładowania w danym laptopie. W przypadku starszych modeli i wydajnych wersji do grania bardzo często wykorzystywany jest zasilacz ze specjalną wtyczką, która służy tylko do ładowania baterii. W takim przypadku musimy korzystać z dedykowanego zasilacza.



Laptopy do gier bardzo często korzystają z dużych zasilaczy, które są w stanie doprowadzić odpowiednią moc



W domowych i biurowych laptopach bardzo często znajdziemy zasilacz z wtyczką USB typ C

Nie jest to jednak regułą. Coraz częściej można spotkać się z laptopami, które korzystają ze złącza ładowania typu USB C – takie samego, jakie jest stosowane w smartfonach (wykorzystanie takiego złącza nakłada dyrektywa Unii Europejskiej). Jeśli posiadacie właśnie takiego laptopa, to śmiało możecie go ładować ładowarką do telefonu.

Warto jednak zwrócić uwagę na tryby działania ładowarki. Laptop wymaga doprowadzenia większej mocy, więc oryginalne zasilacze często oferują odpowiednio wyższe napięcie i/lub prąd ładowania. Jeśli ładowarka ze smartfona nie zapewnia takiego trybu, bateria laptopa będzie ładowana z mniejszą mocą, a cała operacja potrwa odpowiednio dłużej. Warto po prostu przetestować, czy dana ładowarka zasili laptopa.

Podczas wyjazdu skorzystałem z ładowarki do smartfona Xiaomi 12 Pro 5G (pozwalającej na ładowanie urządzenia z mocą 120 W – 20 V i 6 A), która bez problemu poradziła sobie z zasilaniem laptopa Dell Latitude 5430 (wymagającego dostarczenia 90 W – 20 V i 4,5 A)

PS. Jeśli zastanawialiście się, czy można to samo zrobić w drugą stronę, to odsyłamy was do poradnika czy telefon można podłączyć do ładowarki od laptopa.