IQOO oraz Oppo zapowiadają, że już wkrótce użytkownicy smartfonów będą mogli cieszyć się imponująco szybkim ładowaniem baterii.

iQOO (Vivo) opracowało ładowanie Super FlashCharge 120W

Smartfon z dobrą baterią to dla wielu prawdziwy skarb. Producenci mają dość mocno ograniczone pole manewru jeśli chodzi o pojemność, ale zauważalnie eksperymentują z technologiami ładowania. Są one coraz bardziej efektywne i wygląda na to, że do tej pory mieliśmy do czynienia jedynie z przedsmakiem tego, co można tu osiągnąć. Najnowsze rozwiązanie przygotowane przez iQOO (Vivo) zapowiada się imponująco.

I nie jest to stwierdzenie na wyrost. Technologia Super FlashCharge 120W sprawi, że smartfon z baterią o pojemności 4000 mAh (a precyzując, z dwiema bateriami po 2000 mAh) zostanie naładowany od 0 do 100% w 15 minut, a od 0 do 50% w zaledwie 5 minut.

Ładowanie 125W w smartfonach. Na pierwszy ogień Oppo

Obecnie technologie szybkiego ładowania szczególnie mocno promują chińscy producenci smartfonów. Za jednego z liderów uznawane jest Oppo. Już za dwa dni poznać mamy więcej szczegółów na temat kolejnej nowości, trudno jednak przewidzieć, czy od razu zaprezentowany zostanie komercyjny smartfon czy jedynie prototyp lub sama ładowarka. Nie sposób jednak pominąc zbliżającą się zapowiedź, Oppo wspomina bowiem o ładowaniu 125W.

If you don’t like waiting to charge, the wait is almost over. #FlashForward pic.twitter.com/Uq54uJEphQ — OPPO (@oppo) July 13, 2020

Od razu nasuwają się dwie kwestie - temperatura podczas ładowania oraz żywotność obciążonej nim baterii. W przypadku pierwszej z nich Vivo od razu zaznacza, że producenci smartfonów będą musieli zadbać o bardziej zaawansowane chłodzenie niż zwykle. Druga póki co pozostaje w sferze domysłów, a odpowiedź dadzą dopiero testy.

