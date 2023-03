Ładowanie telefonu to prosta czynność. Co innego wybór ładowarki. Z tym niektórzy użytkownicy miewają pewne dylematy. Na jeden z najczęstszych odpowiemy w tym artykule.

Wiele urządzeń, wiele złączy i ładowarek

Żyjemy w czasach wszechobecnej elektroniki. Niemal każdy korzysta ze smartfona, niemałą popularnością cieszą się laptopy wykorzystywane do pracy, szeroko rozumianych zastosowań domowych czy gier, a niektórzy na liście swoich gadżetów mają też tablety, smartwatche, głośniki czy kamery sportowe. Wszystkim wymienionym urządzeniom można przypisać szereg zalet, ale żadne nie będzie działać bez naładowanej baterii.

Jak najbardziej zasadne jest stwierdzenie, że w każdym domu można znaleźć przynajmniej kilka różnych ładowarek. Sytuacja nieco się jednak zmienia. I to nie tylko dlatego, że producenci smartfonów powoli zaczynają odchodzić od dokładania ładowarek do zestawów sprzedażowych. Przede wszystkim znacznie lepiej wygląda sytuacja dotycząca standaryzacji złączy, a to głównie z tym wiąże się rozwiązanie zastanawiającej dla niektórych zagwozdki.

USB-C coraz popularniejsze, a wkrótce obowiązkowe

W smartfonach złącze USB-C stało się już standardem. O tym, czym dokładnie jest, o jego historii, rozwoju oraz możliwościach technicznych pisaliśmy szeroko w oddzielnym artykule o złączu USB. Kilka tygodni temu przesądzono los firmy Apple, która w wyniku decyzji Parlamentu Europejskiego została zmuszona do porzucenia stosowanego dotychczas portu Lightning.

Na formach internetowych można natrafić na pytanie od osób, które korzystają ze smartfona z USB-C oraz laptopa, który także posiada tego typu złącze. Czy telefon można podłączyć do ładowarki od laptopa? Tak, a USB-C nie tylko daje taką możliwość, ale wraz z mechanizmami wbudowanymi w nowoczesne urządzenia mobilne zapewnia należyte bezpieczeństwo.

Jeśli z jakiegoś powodu pojawia się konieczność zakupu ładowarki, warto sięgnąć po produkt renomowanego producenta zamiast tańszego zamiennika niewiadomego pochodzenia. Oszczędność kilkudziesięciu złotych może okazać się tylko pozorna, bo ewentualna naprawa smartfona to kosztowane przedsięwzięcie.

Czy telefon można podłączyć do ładowarki od laptopa?

Czy ładowarka od laptopa nie będzie za mocna?

Wątpliwości potęguje u niektórych sytuacja, w której smartfon obsługuje stosunkowo wolne ładowanie, a zasilacz od laptopa cechuje się znacznie większą mocą. Czy w takim wypadku ładowanie będzie bezpiecznie?

Tak, ponieważ wspomniane mechanizmy zabezpieczające nie pozwolą przekroczyć dozwolonej, ustalonej przez producenta mocy. Jednocześnie oznacza to, że stosując ładowarkę od laptopa nie zwiększy się szybkości ładowania smartfona. Jeśli obsługuje on na przykład ładowanie 25W, to właśnie tyle mocy zostanie dostarczone.

Smartfony ładują się coraz szybciej

Będąc przy omawianym temacie nie można nie nadmienić, że producenci smartfonów ostatnio wręcz ścigają się o miano tego, który może pochwalić się smartfonem obsługującym najszybsze ładowanie. Jeśli chodzi o produkty gotowe do sprzedaży (a nie tylko prototypy), to ostatnio rekord pobił realme GT 3 z ładowaniem 240W. Pełne ładowanie (od 0 do 100 proc.) trwa w jego przypadku niespełna 10 minut.

Już udało się to jednak przebić. Kilka dni temu firma Infinix zapowiedziała technologię All-Round FastCharge, czyli ładowanie o mocy 260W. Na przykładzie smartfona z baterią o pojemności 4400 mAh pokazano, że uzupełnienie baterii do 100 proc. zajmuje 7,5 minuty. Jeszcze w tym roku mają pojawić się w sprzedaży modele obsługujące to rozwiązanie.