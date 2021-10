Symetryczne USB-C uchodzi za najbardziej uniwersalne zakończenie kabla, który może połączyć użytkowaną przez nas elektronikę i zapewnić jej zasilanie. Tymczasem standardów USB-C jest wiele, a kable i porty mogą mieć różne możliwości. Jak rozpoznać nowe oznaczenia kabli USB?

Przewód z wtyczką USB-C wydaje się złączem idealnym, które sprawdzi się w przypadku każdego połączenia, jakiego wymaga elektronika użytkowa. Do tego stopnia, że już wiele lat temu Komisja Europejska zauważyła jego istnienie i rozpoczęła wysiłki na rzecz formalizacji upowszechnienia standardu USB-C w ładowaniu. Niestety, chociaż symetryczna wtyczka wejdzie w każdy port USB-C, to wyposażony w nią przewód na uniwersalny tylko wygląda.

Jak wybrać dobry kabel USB-C?

USB-C może służyć do przesyłania danych oraz zasilania. Zdarza się też, że wykorzystujemy je także jako wejście video. Wszystko to jednak nie koniecznie w uniwersalny sposób. Tablety i telefony z funkcją szybkiego ładowania wyposażone są w symetryczne wejście USB, ale nie każdy kabel z odpowiednią wtyczką zasili je rzeczywiście szybko. Podobnie nie każda wtyczka pasująca do portu USB-C jest traktowana przez elektronikę jako coś więcej, niż ścieżka dla danych. Co więcej, nie każda taka ścieżka będzie drogą takiej samej jakości.

Możliwości jest tak dużo, że zakup odpowiedniego do naszych celów kabla USB-C wymaga obecnie wnikliwego studiowania specyfikacji technicznej wejść, ładowarek i samych przewodów. Nie każdy użytkownik elektroniki wie nawet, jak się do tego zabrać. W efekcie bardzo często używamy kabli USB-C, które tylko odpowiednio się prezentują i albo nie umieją tego, co powinny, albo nie umieją tak szybko, jak byśmy sobie życzyli.

Nowe oznaczenia kabli USB-C

Tę niedogodność próbują ograniczać organizacje popularyzujące standard USB. Jedną z nich jest USB Implementers Forum, która niedawno stworzyła wytyczne dla nowego standardu USB-C Power Delivery 3.1. Aktualnie doczekaliśmy się też nowych logotypów oznaczających poszczególne standardy z dookreśleniem mocy, z jaką przewód USB-C może działać:

Powyższe symbole pojawią się na kablach USB-C, opakowaniach oraz mogą być uwzględniane w specyfikacjach technicznych. Ma to ułatwić ocenę czy wybieramy kabel USB-C, który będzie bezpieczny dla naszej elektroniki oraz zapewni jej odpowiednio szybkie zasilanie.

Czy nowe oznaczenia standardów przewodów USB są potrzebne?

Od niedawna kable USB-C obsługują zasilanie nie tylko z mocą 100 W, ale także 240 W. Takie możliwości ma na przykład technologia Extended Power Range. Nie jest ona jeszcze standardem, ale urządzenia z jej możliwościami są w sprzedaży i wymagają przewodów USB o szczególnych wymaganiach. Nowe oznaczenia pomogą też w sytuacjach, kiedy potrzebujemy kabla do złącza video i jakość odtwarzanego materiału jest istotna.

Przyszłość przewodów USB-C to także bardziej wymagający sprzęt. Wysoka moc może im pomóc powszechniej zastąpić nawet kable zasilające. Wtedy podobne oznaczenia, mogą okazać się niezbędne.

Żródło: Impementers Forum