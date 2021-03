Fake newsy stały się już czymś powszednim i często pojawiają się również w kontekście branży technologicznej. Dziś padło na wyjątkowo nośne tematy, bo konsole PlayStation 5 i kryptowaluty, których wydobycie np. graczom nie kojarzy się z niczym przyjemnym. Informacja o możliwości kopania Ethereum na PlayStation 5 szybko zaczęła krążyć po sieci, ale równie szybko została zweryfikowana jako nieprawdziwa.

Co jednak interesujące, zdążyło podać ją kilka znanych portali i to mimo od razu rzucających się w oczy nieścisłości. Zastanawiająca była chociażby rzekoma wydajność konsoli w procesie wydobycia Ethereum - aż 98.76 MH/s przy 211 W, co znacząco przewyższa możliwości podzespołów PlayStation 5. Pozostawała też kwestia oprogramowania, które nie pozwala na takie wykorzystywanie konsoli, a jego odblokowanie i modyfikowanie nie jest łatwe. Fakt, iż mowa tutaj o mało śmiesznym dowcipie wyjaśnia zresztą już sam kod QR znajdujący się na sfabrykowanym screenie.

This photo allegedly showing PS5 ETH mining is fake.

The QR code says 'there is no such software hahaha'.



[ our job here is done ] https://t.co/wKB3Da3Nde pic.twitter.com/jmugra6sIZ