Wargaming skończyło właśnie 25 lat. Z tej okazji studio przygotowało różne promocje i wydarzenia specjalne w swoich produkcjach.

Od momentu powstania w 1998 roku firma wydała ponad 20 gier wideo na wszystkich głównych platformach. Chcąc uczcić urodziny, Wargaming planuje liczne aktywności w grach i ekskluzywne oferty na Steamie.

25-lecie Wargaming – rabaty i wydarzenia

I tak od 2 do 8 sierpnia na platformie Valve są dostępne promocje i darmowe rocznicowe dodatki do najważniejszych gier Wargaming. Firma przygotowała też pakiet urodzinowy WG25 4w1, zawierający między innymi potężne pojazdy, dni konta premium i elementy personalizacji. Na to gracze otrzymają 90-procentową zniżkę. Dla pakietu rocznicowego World of Tanks / World of Warships będzie oferowany 70-procentowy rabat.

Poza ofertami na Steam Wargaming przygotowało szereg jubileuszowych aktywności w grach. Fani World of Tanks PC mogą wziąć udział w specjalnym wydarzeniu, aby zdobyć walutę, materiały bojowe, malowanie pancerza, emblematy, dzień konta premium i wiele więcej.

Z kolei kapitanowie World of Warships będą mogli zdobyć walutowe bonusy, flagi i inne prezenty, uczestnicząc w serii specjalnych misji. World of Tanks Blitz zaoferuje dodatkowe zadanie wprowadzające rocznicowego awatara jako jedną z nagród. Na koniec, World of Warplanes zaprezentuje serię zadań bojowych, które wprowadzą do gry nagrody i unikatowy emblemat.

– W roku 1998 nie mógłbym sobie wyobrazić, że z niewielkiej grup przyjaciół zjednoczonych w miłości do tworzenia gier wideo, urośniemy do firmy odnoszącej sukcesy na całym świecie – powiedział Wiktor Kisły, CEO Wargaming. – Dzisiaj świętujemy nie tylko nasze osiągnięcia, ale także wspólną drogę poprzez branżę gier wideo, naszych utalentowanych pracowników i pełnych pasji graczy.

Z okazji 25. rocznicy powstania studio kontynuuje również wsparcie dla obywateli Ukrainy, przekazując kwotę 250 000 dolarów dla fundacji United24. To oficjalna platforma zbiórek publicznych dla Ukrainy. Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego i pomoc osobom dotkniętym wojną na terytorium Ukrainy.

źródło: materiały prasowe