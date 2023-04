Wielka Brytania chce zaostrzenia kontroli nad stronami internetowymi dzięki ustawie o bezpieczeństwie online. Pracownicy i wolontariusze Wikipedii martwią się o to, że prawo może doprowadzić do zakazania wirtualnej encyklopedii na Wyspach Brytyjskich.

Wikipedia nie chce gromadzić danych o użytkownikach

Wikipedia oznajmiła, że nie będzie przeprowadzać kontroli wieku, które na niektórych stronach wprowadzi nowa ustawa brytyjskiego rządu o bezpieczeństwie online. Rebecca McKinnon z Wikimedia Fundation twierdzi, że „naruszyłoby to nasze zobowiązanie do gromadzenia minimalnych danych o czytelnikach i współtwórcach”. Jednak seniorzy brytyjskiego oddziału fundacji obawiają się, że w świetle nowej ustawy witryna może zostać zablokowana.

Wikipedia (w której niedawno zaszły subtelne zmiany) zawiera miliony artykułów z całego świata, napisanych i zredagowanych w setkach języków przez wolontariuszy z całego świata. Według analiz AnalogWeb jest to ósma najczęściej odwiedzana strona w Wielkiej Brytanii. Portal XANN podaje, że takie samo miejsce w rankingu popularności zajmuje ona w Polsce. Zajmujący się brytyjską Wikipedią członkowie Wikimedia obawiają się, że niektóre materiały zawarte w wirtualnej encyklopedii mogą być błędnie zinterpretowane jako pornografia. Chodzi przede wszystkim o artykuły i obrazy dotyczące seksualności. Wikimedia obawia się jeśli witryna okaże się niezgodna z ustawą, to mogą zostać na nią nałożone wysokie grzywny, a dostęp do usługi w Wielkiej Brytanii zostanie ograniczony.

Prawodawcy uspokajają

Rząd brytyjski podaje jednak, że jedynie usługi stwarzające największe zagrożenie dla dzieci będą wymagały weryfikacji wieku. Ustawa o bezpieczeństwie online, która obecnie rozpatrywana jest przez Parlamentnakłada na firmy technologiczne obowiązki w zakresie ochrony użytkowników przed szkodliwymi lub nielegalnymi treściami. Według oczekiwań wejdzie w życie w 2024 r.

Radca prawny Neil Brown, który specjalizuje się w prawie internetowym i telekomunikacyjnym mówi, że zgodnie z nowym prawem usługi, z których mogą skorzystać dzieci, muszą mieć stosowne i proporcjonalne zabezpieczenia w celu zapobiegania napotykaniu szkodliwych treści. Minister Dziedzictwa Wielkiej Brytanii wypowiedział się na ten temat, wyrażając przekonanie, że Wikipedia nie będzie klasyfikowana jako witryna stwarzająca zagrożenie dla najmłodszych.

Dyrektor brytyjskiego oddziału Wikimedia, Lucy Compton-Reid, stwierdziła, iż, mimo że deklaracje rządu trochę ją uspokajają, to organizacja nie chce polegać na przyszłej dobrej woli rządu. Wikimedia opowiada się za poprawką zaproponowaną w rządzie przez lorda Moylana, która zwalniałaby z ustawy usługi „świadczone na rzecz pożytku publicznego”.

Źródło: BBC