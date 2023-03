Czym różnią się najnowsze serie iPhone?

Najnowsza wersja smartfonów z logiem jabłuszka to seria iPhone 14, której premiera miała miejsce we wrześniu 2022. Czy warto inwestować w czternastkę, czy różnice między nią, a modelem iPhone 13, 12 czy iPhone 11 są naprawdę kosmetyczne?

Przedstawiamy porównanie serii iPhone z czterech ostatnich lat oraz dwóch starszych, ale ciągle popularnych modeli iPhone X i iPhone 8!

Telefony od marki Apple to klasa sama w sobie. Tak przynajmniej uważają ich fani, których na całym świecie jest niemało! Który iPhone wybrać? Miłośnicy tej serii powiedzą pewnie: „Oczywiście, że najnowszy!”. Nie bez powodu coroczna premiera telefonów marki Apple jest nie lada wydarzeniem.

Na czyją korzyść wypada porównanie iPhone 14, 13, 12 i 11? I które modele iPhone z poszczególnych serii są najbardziej warte polecenia?

Seria iPhone 14

W najnowszej rodzinie iPhone znajdziesz aż cztery różne modele: iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 oraz iPhone 14 Plus.

Największe różnice w porównaniu z trzynastką widać w dwóch najbardziej wypasionych modelach, czyli iPhone 14 Pro oraz iPhone 14 Pro Max. To właśnie one korzystają z najnowszego czipa A16 Bionic, nieco szybszego od A15 Bionic. iPhone 14 i 14 Plus opierają się dalej na A15 Bionic, takim jak w iPhone 13, ale z 5-rdzeniowym GPU.

W iPhone 14 Pro i Pro Max uwagę zwraca również system aparatów nowej klasy, na czele z pierwszym w historii tej serii aż 48-megapikselowym aparatem głównym, wyposażonym w matrycę czteropikselową i oprogramowanie Photonic Engine. Dzięki tym udoskonaleniom zdjęcia w słabym świetle są aż 2x lepsze niż w przypadku poprzedniej wersji, a już ona oferowała przecież znakomite zdjęcia!

Czym jeszcze wyróżnia się nowa seria? W opcji Pro i Pro Max jest to zupełnie nowy sposób interakcji z telefonem, czyli Dynamic Island. Dzięki temu rozwiązaniu masz bardzo łatwy dostęp (w jednym miejscu) do

wszystkich funkcji sterujących i aktywności. Jeśli dodać do tego kolejne udogodnienie czternastek, czyli niegasnący ekran, otrzymujemy telefon jeszcze bardziej interaktywny i intuicyjny niż poprzednie wersje.

Czym różnią się poszczególne wersje iPhone 14? Przygotowaliśmy krótką „ściągę”:

Wielkość wyświetlacza: iPhone 14 Pro i iPhone 14 to 6,1 cala, iPhone 14 Pro Max i iPhone 14 Plus to aż 6,7 cala.

W każdym iPhonie z serii 14 znajdziesz zaawansowany wyświetlacz Super Retina XDR ale tylko w wersji Pro i Pro Max jest on w technologii ProMotion i z niegasnącym wyświetlaczem.

We wszystkich smartfonach z rodziny iPhone 14 nowością (w porównaniu do poprzednich serii) jest automatyczne wykrywanie wypadków i poważnych zdarzeń. Jeśli coś Ci się przydarzy, Twój telefon sam zadzwoni na 112.

W wersji 14Pro i Pro Max do dyspozycji masz system Pro aparatów, z głównym 48 MP, ultraszerokokątnym i teleobiektywem. W opcji iPhone 14 i 14 Plus główny aparat ma 12 MP, do tego dochodzi jeszcze aparat ultraszerokokątny. Wszystkie modele z rodziny 14 mają za to doskonały aparat przedni TrueDepth z autofokusem.

Wydajność: iPhone 14 Pro może odtwarzać bez przerwy 29 godzin wideo, w przypadku iPhone 14 jest to 26 godzin.

Seria iPhone 13

Przedostatnia generacja iPhone obchodzić będzie w tym roku drugie urodziny. Co ją wyróżnia w porównaniu do poprzedniej wersji iPhone, czyli dwunastki? Producent dumnie wskazuje przede wszystkim różnicę w wydajności dzięki zastosowaniu nowego chipu A15 Bionic.

O moc sprzętu dba nowe, 6-rdzeniowe CPU z 2 rdzeniami zapewniającymi wydajność i 4 rdzeniami energooszczędnymi. Bateria zapewnia do 19 godzin odtwarzania wideo (producent deklaruje, że w przypadku dwunastki było to do 17 godzin).

Idźmy dalej. Wyświetlacz w przypadku iPhone 13 to ekran OLED Super Retina XDR, dokładnie taki jak w dwunastce i także wyposażony w technologię HDR oraz True Tone (automatyczne dopasowywanie kolorów). W najnowszym flagowcu jest on jednak nieco jaśniejszy (800 nitów vs 625 nitów).

Spore różnice widać już jednak w systemie robienia zdjęć i nagrywania filmów. Trzynastka posiada udoskonalone aparaty i poprawione opcje wideo, w tym tryb filmowy do nagrywania wideo z małą głębią ostrości (1080p z częstością 30 kl./s).

Jak wypada porównanie iPhone 13 w różnych wersjach? Oto krótki przewodnik! Porównujemy telefony iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 i iPhone 13 Mini.

Wyświetlacz: 6,7 cala w przypadku Pro Max, 6,1 cala dla zwykłej trzynastki oraz 5,4 cala w wersji Mini. Wersja Pro Max ma dodatkowo wyświetlacz Super Retina XDR z technologią ProMotion.

Wersja Pro Max dysponuje trzema aparatami, pozostałe modele mają po dwa aparaty – szerokokątny i ultraszerokokątny. W Pro dochodzi jeszcze teleobiektyw.

W modelach iPhone 13 i iPhone 13 Mini jest dwukrotny zoom optyczny. W wersji Pro i Pro Max sześciokrotny oraz skaner LiDAR do obsługi portretów w trybie nocnym i szybszego autofokusu w słabym świetle.

Każdy z modeli może się pochwalić trybem filmowym w jakości 1080 p z częstością 30 kl./s oraz nagrywaniem wideo HDR z Dolby Vision w jakości do 4K z częstością 60 kl./s.

Który iPhone 13 wybrać? To zależy – przede wszystkim od budżetu (wersja Pro Max jest najdroższa, Mini – najtańsza). Oraz od Twoich potrzeb. Jeśli potrzebujesz dużego ekranu i bardzo zaawansowanego systemu do zdjęć i wideo, wybierz Pro lub Pro Max. Jeśli nie masz aż takich oczekiwań lub wolisz mniejszy smartfon, wystarczy Ci pewnie Mini.

Seria iPhone 12

Iphone 12 trafił do sprzedaży we wrześniu 2020 roku. W skład serii weszły cztery modele: Iphone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 oraz iPhone 12 Mini. Różnice między nimi są dosyć podobne jak różnice między poszczególnymi wersjami najnowszej trzynastki. Poniżej porównujemy modele iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 i iPhone 12 Mini.

Wyświetlacz OLED o przekątnej na całej przedniej powierzchni urządzenia, przekątne 6,7, 6,1 oraz 5,4 cala (czyli takie same jak w analogicznych trzynastkach).

Płaskie zaostrzone boki to największa zmiana wizualna w porównaniu z wcześniejszą jedenastką. Różnica między jedenastką i dwunastką jest też taka, że iPhone 12 ma ekran OLED w przypadku wszystkich swoich modeli, a nie tylko tych najdroższych, jak iPhone 11.

Technologia HDR, True Tone i Haptic Touch w każdym modelu, w wersji iPhone 12 Pro Max jasność 800 nitów typowo i 1200 nitów w HDR, w pozostałych modelach analogicznie 625 i 1200 nitów.

Chip A14 Bionic z 6-rdzeniowym CPU z 2 rdzeniami zapewniającymi wydajność i 4 rdzeniami energooszczędnymi.

Podobnie jak trzynastka, dwunastka w wersji Pro Max oferuje system aparatów 12 MP z teleobiektywem, obiektywem szerokokątnym i ultraszerokokątnym, pozostałe modele z serii iPhone 12 mają po dwa aparaty.

Seria iPhone 11

Premiera jedenastki odbyła się jesienią 2019 roku i, podobnie jak prezentacje innych nowych serii Apple, była równie wyczekiwana jak urodziny najpopularniejszego kolegi z klasy. Różnice między iPhone 12 i iPhone 11 już z grubsza omówiliśmy. Pozostaje skupić się pokrótce na tym, czym się różnią poszczególne modele w obrębie jedenastki. Porównujemy iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 i iPhone 11 Pro.

iPhone 11 Pro Max i iPhone 11 Pro – wyświetlacz OLED Super Retina XDR, iPhone 11 – wyświetlacz Liquid Retina HD. Przekątne: 6,5 (Pro Max), 6,1 (iPhone 11) oraz 5,8 cala (iPhone 11 Pro). W wersji Pro szkło z przodu i z tyłu oraz chirurgiczna stal nierdzewna.

W modelach Pro lepsza wodoodporność – do 4 metrów i 30 minut.

W wersji Pro i Pro Max trzy aparaty 12 MP (z teleobiektywem, obiektywem szerokokątnym i ultraszerokokątnym). iPhone 11 ma dwa aparaty z obiektywem szerokokątnym i ultraszerokokątnym.

W każdym modelu optyczna stabilizacja obrazu podczas nagrywania wideo i robienia zdjęć.

Zawansowane funkcje portretów i zdjęć nocnych, choć w dwunastce i trzynastce przedstawiają się jeszcze lepiej.

iPhone X i iPhone 8 – a może coś innego?

Jeśli dysponujesz mniejszym budżetem, możesz śmiało liczyć na starsze wersje iPhone’ów. Są naprawdę dobre! Znakomity przykład to iPhone X, seria smartfonów z jabłuszkiem, która powstała na dziesiątą rocznicę powstania tej rodziny telefonów (stąd nazwa!), czyli miała swoją premierę w roku 2017.

Czym wyróżnia się iPhone X?

Przekątna ekranu to 5,8 cala, a wyświetlacz to znakomita wersja Super Retina HD OLED, który znalazł się na całej przedniej powierzchni urządzenia.

Pojawiają się tu już dwa aparaty tylne – główny 12 MP i teleobiektyw, a aparat przedni to robiąca doskonałe selfie wersja TrueDepth. Zbliżenia i świetne kadry pomaga zrobić podwójny zoom optyczny.

Za wydajność iPhone X odpowiada chip A11 Bionic z trzyrdzeniowym GPU – dzięki temu telefon odtworzy do 13 godzin nieprzerwanego wideo, a więc naprawdę sporo jak na kilkuletnią technologię!

W tym modelu zastosowano też bezpieczną technologię odblokowywania telefonu z pomocą twarzy, czyli FaceID.

Starszym telefonem, który wyróżnia się doskonałymi parametrami jest także iPhone 8. Czy warto go mieć w 2023 roku? Jeśli nie gonisz za najnowszymi gadżetami i potrzebujesz zgrabnego, szybkiego i robiącego dobre zdjęcia sprzętu, to jak najbardziej! Oto, co wyróżnia iPhone 8!

Mocny nawet jak na 2023 rok procesor A11 Bionic, który pokona nawet sporo nowszych urządzeń.

To aparat, który robi świetne fotki! Odpowiada za to aparat główny 12 MP, a wersji iPhone 8 Plus dochodzi do tego jeszcze teleobiektyw.

Wersja podstawowa iPhone 8 ma wyświetlacz o przekątnej 4,7 cala, ale jeśli potrzebujesz większego telefonu, czeka na Ciebie opcja iPhone 8 Plus ze sporymi 5,5 calami.

Porównując – każda z opisywanych przez nas serii iPhone to doskonałe, wysokiej jakości telefony, odporne, bezpieczne, o minimalistycznym designie i ogromnych możliwościach robienia doskonałych zdjęć i nagrywania oraz obróbki wideo.

Czy warto mieć najnowszy model? Odpowiedzieć na to pytanie musisz już samodzielnie. Jeśli jednak chcesz mieć ciastko i zjeść ciastko (czyli cieszyć się najnowszym flagowcem bez potrzeby wydawania dobrych kilku tysięcy złotych na jego zakup) pamiętaj, że istnieje coś takiego jak usługa najmu telefonów. Oferuje ją PHOX. Za niewygórowany miesięczny abonament masz telefon jak marzenie, a kiedy już Ci się smartfon znudzi (lub np. przycisną Cię nieplanowane wydatki) bez problemu przerywasz umowę.

