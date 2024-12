Czyste Powietrze dla powodzian. Start już w grudniu

Od czwartku 12 grudnia 2024 r. rusza program Czyste Powietrze skierowany dla ofiar powodzi. Na cel odnowy domów w czterech województwach przeznaczono 300 mln zł.

Właściciele domów uszkodzonych podczas wrześniowej powodzi mogą od czwartku 12 grudnia ubiegać się o dofinansowanie na odbudowę i ocieplenie swoich nieruchomości. Program Czyste Powietrze dla powodzian przewiduje 300 mln zł na ten cel. Pomoc skierowana jest do mieszkańców województw dolnośląskiego, lubuskiego, śląskiego i opolskiego.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że wnioski można składać do 31 marca 2025 r. lub do wyczerpania środków. Fundusz zapewnia uproszczone procedury oraz szybką ścieżkę wypłat. Wnioski należy składać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w odpowiednich miastach: Wrocławiu, Opolu, Zielonej Górze i Katowicach. Przypomnijmy, że działanie programu Czyste Powietrze zostało zawieszone właśnie do 31 marca 2025 r., co było szeroko krytykowane.

Czyste Powietrze dla powodzian - kto otrzyma pieniądze?

Wsparcie mogą otrzymać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków uszkodzonych w powodzi we wrześniu 2024 r. Warunkiem jest potwierdzenie przez gminę, że zniszczenia wynoszą co najmniej 5 proc. Program nie obejmuje nieruchomości, które już wcześniej uzyskały dofinansowanie na termomodernizację w ramach Czystego Powietrza, więc jeśli uszkodzenia wystąpiły po termomodernizacji, należy szukać wsparcia finansowego gdzie indziej.

Dofinansowanie z NFOŚiGW można łączyć z zasiłkiem celowym na remonty, ale łączna kwota nie może przekroczyć 100 proc. kosztów przedsięwzięcia. Prezes Funduszu, Dorota Zawadzka-Stępniak, wyjaśniła, że zasada ostrożnościowa zapobiega podwójnemu finansowaniu z unijnych środków. "Tak Czyste Powietrze dla powodzian jak i obecnie wstrzymane Czyste Powietrze są finansowane ze środków unijnych. Istnieje zasada niefinansowania dwukrotnie tego samego działania" - wskazała.

Dotacja na podstawowym poziomie przysługuje niezależnie od dochodów, a dla mniej zamożnych określono dwa progi dochodowe. Maksymalne wsparcie dla najuboższych wynosi do 136,2 tys. zł. Dotacja obejmuje koszty audytu energetycznego, wymiany źródła ciepła, termomodernizacji oraz instalacji fotowoltaicznej.

Fundusz wprowadził limity kosztów kwalifikowanych, aby zapobiec nieuczciwym praktykom wykonawców. Wnioski mają być rozpatrywane w ciągu 14 dni od złożenia, a środki wypłacane w terminie do 14 dni od wpływu kompletnego wniosku o płatność. "Wdrożenie szybkiej ścieżki płatności zapewni wypłatę środków w terminie do 14 dni od daty wpływu do WFOŚiGW kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność wraz z wymaganymi dokumentami" - dodano.

Wygląda na to, że możliwość skorzystania z programu Czyste Powietrze przez ofiary powodzi będzie ostatnią szansą, by w ramach programu otrzymać dotację na zakup kotła gazowego. Od wiosny 2025 r. to źródło ciepła ma zostać wykreślone z listy tych, na które można pozyskać środki.