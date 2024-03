Konsekwentny rozwój ChatGPT objawia się w nowych funkcjach. OpenAI regularnie wdraża kolejne opcje. Tym razem olbrzymie udogodnienie dla użytkowników będących w ciągłym biegu (i nie tylko).

ChatGPT na dobre przebił się do zbiorowej świadomości, gdzie figuruje jako narzędzie mogące z powodzeniem usprawnić wykonywanie pewnych czynności. Z każdym kolejnym miesiącem narzędzie otrzymuje coraz to nowsze opcje; dość wspomnieć o tym, że w pewnym sensie ChatGPT otrzymał pamięć. To nie wszystko, bowiem OpenAI przygotowało coś jeszcze.

OpenAI wprowadza funkcję Read Aloud w ChatGPT. Umożliwi ona użytkownikom, jak sama nazwa wskazuje, czytanie na głos pisemnych odpowiedzi. Niektórzy całkiem słusznie zauważą teraz, że “przecież taka opcja jest dostępna od września ubiegłego roku”. Nie do końca tak jest.

We wrześniu 2023 r. ChatGPT otrzymał między innymi opcję czatu głosowego. Użytkownik mówił, a chatbot odpowiadał swoim “głosem”. Teraz, dzięki funkcji Read Aloud, możemy skonfigurować ChatGPT w taki sposób, by ten odczytał na głos odpowiedzi na napisane przez nas pytania. Słowem: ChatGPT może teraz czytać pisemne odpowiedzi.

Czytanie na głos w ChatGPT dostępne też w wersji mobilnej

Opcja Read Aloud działa w 37 językach. ChatGPT automatycznie wykrywa język czytanego tekstu. Najnowsza funkcja jest dostępna zarówno w wersji ChatGPT-3.5 jak i ChatGPT-4 w wersji internetowej oraz iOS i Android. Dostęp do opcji w wersji mobilnej jest niezwykle proste; wystarczy dotknąć i przytrzymać wiadomość, po czym nacisnąć “Read Aloud”.

W przeglądarce internetowej natomiast możemy skorzystać z tej opcji klikając w ikonkę głośnika. Znajduje się ona nad tekstem.

Źródło: OpenAI