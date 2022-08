Chcesz wziąć udział w najpopularniejszym rajdzie świata? Saber Interactive umożliwi Ci to już w październiku. Ujawniono datę premiery Dakar Desert Rally.

Wyścigi z otwartym światem

Firma Saber Interactive oficjalnie ogłosiła datę premiery Dakar Desert Rally, gry, w której można pościgać się z pojazdami na licencji znanych marek. Do wyboru są motocykle, samochody, ciężarówki, quady i pojazdy SSV. Twórcy obiecują realistyczne wrażenia, które sprawią, że gracz będzie mógł poczuć się niczym na prawdziwym Rajdzie Dakar. Z pewnością pomoże w tym zmienna pogoda oraz pory roku. W trakcie jazdy pojawią się między innymi pustynne, oślepiające słońce, burze piaskowe, śnieg i błoto. Gra oferuje ponadto ogromny, otwarty świat.

W rozgrywce znajduje się ponad 30 odcinków z oficjalnych Rajdów Dakar z ubiegłych lat. Produkcja oferuje zabawę offline dla jednego gracza lub w trybie wieloosobowym online.

Start przedsprzedaży

Gra zadebiutuje 4 października 2022 roku, na PC oraz konsolach: PS5, PS4, Xbox One i Xbox Series X/S. Już teraz jednak ruszyła przedsprzedaż, dzięki której można zdobyć futurystyczny pojazd terenowy Audi RS Q e-tron.

Cena gry w przedsprzedaży na Steamie w podstawowej wersji wynosi 142,99 zł. Edycja Deluxe produkcji z kolei to koszt 214,99 zł. W niej można znaleźć przepustkę sezonową Dakar Desert Rally, która zawiera 2 pojazdy: DAF Truck Turbo-Twin i Peugeot 405 Turbo 16. Edycja Deluxe to również szansa na dostęp do 5 pakietów DLC z nowymi pojazdami, nowej mapy i 2 wydarzeń rajdowych w niższej cenie.

Zagracie w Dakar Desert Rally? Dajcie znać w komentarzach.

