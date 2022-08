Niemieckie studio Paintbucket Games zapowiedziało swoją nową grę. W The Darkest Files gracze będą ścigać nazistowskich zbrodniarzy.

Studio Paintbucket Games nie boi się trudnych tematów. Warto wspomnieć chociażby o grze Through the Darkest of Times, w której kierujemy niemieckim ruchem oporu w czasie II wojny światowej. Tym razem twórcy skupili się na czasach powojennych i zapowiedzieli tytuł The Darkest Files:

rozwiń

Jak na razie nie podano konkretnej daty premiery, jednak zgodnie z informacją podaną na Steamie, nie będziemy długo czekać. The Darkest Files można już dodać do swojej listy życzeń. Gra będzie dostępna na pecetach.

The Darkest Files – kilka szczegółów o grze

Fabuła the Darkest Files osadzona jest we Frankfurcie, 11 lat po zakończeniu II wojny światowej. W grze wcielamy się w Esther Katz, członkinię specjalnej jednostki młodych śledczych, którzy mają za zadanie przeszukać akta z czasów nazistowskich, przesłuchać świadków i podejrzanych oraz doprowadzić do aresztowania nazistowskich zbrodniarzy.

Jak prezentuje się The Darkest Files, możecie sprawdzić na poniższym zwiastunie:

Co sądzicie o takim pomyśle na grę? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: paintbucket.de, steam