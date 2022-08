Na Dziki Zachód znajdujący się pod panowaniem potworów wybierzemy się nieco później niż sądziliśmy. Evil West potrzebuje więcej czasu.

Premiera Evil West opóźnienia

Wydawało się, że wszystko idzie po myśli twórców, wrześniową datę premiery ogłaszano przecież nie dalej jak kilka tygodni temu. Najwyraźniej niemal w ostatniej chwili zauważono elementy wymagające poprawek. Podobnie, chęcią doszlifowania całości, argumentowane jest to w oficjalnym komunikacie.

Co najistotniejsze to fakt, że Evil West zostanie wydany nie 20 września, ale 22 listopada. Tym samym polska gra (pracuje nad nią Flying Wild Hog) pojawi się w zdecydowanie gorętszym dla branży okresie, bo również listopadzie mają zadebiutować tak głośne tytuły jak chociażby God of War Ragnarok, Skull & Bones, Warhammer 40,000: Darktide, a także Company of Heroes 3 czy Humankind w wersjach konsolowych.

Evil West, czyli alternatywny Dziki Zachód

Evil West to gra akcji, która zabierze graczy na Dziki Zachód. Tyle tylko, że zostanie on tutaj przedstawiony w alternatywnej wersji. Przeciwnikami do pokonania będą hordy wampirów, z którymi można będzie uporać się przy pomocy wymyślnych gadżetów, w tym „napędzanej elektrycznością Rękawicy Bojowej”. Flying Wild Hog zaplanowało przy tym dla graczy dwie możliwości zabawy. Kampanię da się ukończyć samotnie lub w kooperacji (dla dwóch osób).

Macie w panach sięgnąć po Evil West? Warto przypomnieć, że gra będzie dostępna na dość licznym gronie platform sprzętowych. Zmierza na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X i Xbox Series S.

Źródło: Flying Wild Hog