Darkest Dungeon to jeden z tych tytułów – paradoksów, przy których równocześnie się cierpi i doskonale bawi. Wkrótce bawić będziemy mogli się także z innymi, bo do gry zmierza rozszerzenie dodające tryb multiplayer.

Będzie multiplayer w Darkest Dungeon - The Butcher’s Circus zapowiedziane

Od dłuższego czasu już wiemy, że rewelacyjne Darkest Dungeon w (raczej dalszej niż bliższej) przyszłości doczeka się kontynuacji. Zanim to nastąpi, na rynku zadebiutuje dodatek zatytułowany The Butcher’s Circus. Oprócz nowej, tytułowej lokalizacji, przyniesie on ze sobą pewną dużą nowinkę. Będzie to mianowicie pełnoprawny tryb multiplayer.

Rozszerzenie The Butcher’s Circus ma wylądować na Steamie już w przyszłym miesiącu. Ci, którzy je zainstalują, będą mogli brać udział w brutalnych walkach w formacie PvP, w których naprzeciwko siebie staną dwa zespoły, a każdy z nich będzie złożony z 4 bohaterów. Wybierzemy ich spośród 18 postaci dostępnych w grze Darkest Dungeon.

Czas odkurzyć Darkest Dungeon... i przygotować się na drugą część

Brzmi to jak naprawdę ciekawe urozmaicenie rozgrywki. To, czy jest potrzebne, to temat na inną rozmowę, ale takie odświeżenie na pewno dobrze zrobi tej produkcji. Przypomnijmy, że Darkest Dungeon na rynku zadebiutowało przecież ponad cztery lata temu. Odświeżenie docenimy tym bardziej, że na „dwójkę” poczekamy jeszcze długo, co w marcu przyznali sami twórcy.

Źródło: Red Hook Studios

