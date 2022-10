Do Not Open ma spore szanse na dołączenie do grona udanych survival horrorów. Kiedy przekonamy się, czy faktycznie tak się stanie? Już wkrótce.

Do Not Open z datą premiery

Firma Perp Games będąca wydawcą Do Not Open poinformowała, iż premiera odbędzie się niemal równo za miesiąc, już 15 listopada (25 listopada jeśli mowa o wydaniu fizycznym). Jest to termin, który dotyczy PC oraz konsol PlayStation 5.

W późniejszym czasie produkcja studia Nox Noctis zostanie wydana również na konsole PlayStation 4. Dodatkowo potwierdzono, iż trwają prace związane z zadbaniem o obsługę PlayStationVR 2 (z rzeczywistości wirtualnej na poprzednią generację zrezygnowano) i zapewnieniem sympatykom survival horrorów jeszcze większych przeżyć.

Do Not Open - zwiastun

Do Not Open. Co to za gra?

Twórcy określają Do Not Open mianem „niepokojącego survival horroru inspirowanego mechaniką escape room.” Można się domyślać, że jednym z najważniejszych zadań stawianych przed graczem będzie rozwiązywanie łamigłówek. Nie brzmi przerażająco do momentu, w którym trzeba dodać, że uwięziony bohater będzie musiał stawić czoła także paranormalnym siłom, które zagrażają jemu oraz jego rodzinie.

Walka? Raczej nie. Uczenie się na pamięć układu pomieszczeń i lokalizacji istotnych przedmiotów? Też nie, ponieważ Do Not Open zaoferuje proceduralnie generowany świat, każde podejście będzie wiązało się z innym układem pomieszczeń i inaczej porozmieszczanymi elementami, które trzeba odszukać.

Źródło: Perp Games