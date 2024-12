Darmowa gra w Epic Games Store. Znamy kolejną produkcję

Epic Games Store ujawnił tytuł kolejnej darmowej gry, która trafi do graczy w ramach okołoświątecznej promocji. Po głośnym otwarciu w postaci udostępnienia Vampire Survivors, schodzimy na poziom mniej rozpoznawalnych produkcji.

Epic Games Store co roku obsypuje swoich użytkowników darmowymi grami. W ostatnich dniach grudnia i na początku stycznia możemy liczyć na sporą kolekcję darmowych gier. Wśród nich często pojawiają się produkcje kultowe. Tegoroczna promocja Epic Games rozpoczęła się od udostępnienia za darmo niezależnego hitu, jakim zostało Vampire Survivors. Po gorącym otwarciu nieco ostudzono zapał graczy.

Druga gra, którą otrzymaliśmy za darmo w ramach świątecznej promocji Epic Games Store to Astrea: Six-Sided Oracles. Podobnie jak Vampire Survivors jest to produkt studia niezależnego.

Astrea: Six-Sided Oracles za darmo w Epic Games Store

Astrea: Six-Sided Oracles to gra podobna do karcianki z elementami roguelike. Celem gracza jest, a jakże, ratowanie świata. Odbywa się to za pośrednictwem wykonywania licznych walk. Jak wspomniałem, tytuł ten przypomina grę karcianą, bo zamiast kart rzucamy koścmi, które pozwalają na wykonywanie określonych akcji na polu walki.

Astrea: Six-Sided Oracles dostępna jest za darmo w Epic Games Store przez 24 godziny. Promocja rozpoczęła się 20 grudnia o godz. 17:00 i potrwa do 21 grudnia do godz. 17:00. Wtedy Epic Games Store udostępni informacje na temat kolejnej produkcji, którą będziemy mogli przypisać do swojego konta za darmo.