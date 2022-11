GeForce RTX 4070 Ti to „nowa” karta graficzna, która miałaby zainteresować wymagających graczy. Okazuje się, że będziemy musieli na nią jeszcze trochę poczekać…

Jesteśmy po premierze karty GeForce RTX 4090, ale Nvidia pracuje nad kolejnymi modelami z serii GeForce RTX 4000. Według najnowszych informacji, następny w kolejce do wydania jest GeForce RTX 4070 Ti - właśnie poznaliśmy jego datę premiery.

Specyfikacja karty GeForce RTX 4070 Ti

Specyfikacja karty GeForce RTX 4070 Ti nie powinna być specjalnym zaskoczeniem, bo... tak naprawdę byłby to stary GeForce RTX 4080 12GB (którego producent ostatecznie zdecydował się porzucić ze względu na podobne oznaczenie do GeForce RTX 4080 16GB).

Model GeForce RTX 4070 Ti* GeForce RTX 4080 16 GB GeForce RTX 4090 Generacja Ada Lovelace

(TSMC N4) Ada Lovelace

(TSMC N4) Ada Lovelace

(TSMC N4) Układ graficzny AD104 AD103 AD102 Jednostki cieniujące 7680 9728 16384 Jednostki teksturujące 240 304 512 Jednostki rasteryzujące 96 96 192 Rdzenie Tensor 240 (4. gen) 304 (4. gen) 512 (4. gen) Jednostki RT 60 (3. gen) 76 (3. gen) 128 (3. gen) Taktowanie bazowe 2310 MHz 2210 MHz 2230 Taktwanie Boost 2610 MHz 2510 MHz 2520 Pamięć wideo 12 GB GDDR6X 192-bit 16 GB GDDR6X 256-bit 24 GB GDDR6X 384-bit Taktowanie pamięci wideo 21 000 MHz 22 500 MHz 21 000 MHz Przepustowość pamięci wideo 504 GB/s 720 GB/s 1008 GB/s Współczynnik TDP 285 W 320 W 450 W Cena (sugerowana) $899? $1199 $1599 *nieoficjalna specyfikacja

Oznacza to, że RTX 4070 Ti oferowałby taką samą specyfikację co anulowany RTX 4080 12GB. Konstrukcja bazuje na układzie graficznym Ada Lovelace AD104 z 7680 jednostkami CUDA, 240 rdzeniami Tensor (4. gen) i 60 rdzeniami RT (3. gen). Karta miałaby do dyspozycji 12 GB pamięci GDDR6X 192-bit o przepustowości 504 GB/s.

Wydajność karty graficznej GeForce RTX 4070 Ti

GeForce RTX 4070 Ti powinien stanowić ciekawą propozycję dla wymagających graczy, którzy szukają karty do grania w rozdzielczości 4K – pierwsze testy z DLSS 3 wskazują na wydajność lepszą od starego modelu GeForce RTX 3090 Ti (bez DLSS 3 karty powinny być zbliżone).



GeForce RTX 4070 Ti miałby oferować taką samą wydajność co pierwotnie GeForce RTX 4080 12GB



Kiedy premiera GeForce RTX 4070 Ti?

GeForce RTX 4080 12GB pierwotnie miał zadebiutować 16 listopada (razem z modelem GeForce RTX 4080 16GB). Na „przemianowany” model będziemy musieli poczekać trochę dłużej – według najnowszych informacji, karta oficjalnie zostanie zaprezentowana 3 stycznia, testy pojawią się 4 stycznia, a sklepowa premiera została zaplanowana na 5 stycznia 2023 roku.



Wzór pudełka nowej karty GeForce RTX 4070 Ti

GeForce RTX 4080 12GB pierwotnie miał zadebiutować w cenie 899 dolarów. Jeśli „nowy” RTX 4070 Ti zadebiutowałby w takiej samej cenie, karta stanowiłaby konkurencję dla modelu Radeon RX 7900 XT. Nieoficjalnie mówi się jednak o obniżce ceny RTXa, co poprawiłoby jego opłacalność.

Źródło: MEGAsizeGPU, Nvidia, VideoCardz, WCCFTech