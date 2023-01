O prezentach najczęściej mówi się w odniesieniu do Wigilii, ale Nowy Rok też dobrze zacząć od upominku. Gracze mają okazję go odebrać w sklepie GOG.

Daymare: 1998 za darmo w sklepie GOG

Pula darmowych gier na okoliczność świątecznej wyprzedaży na Epic Games Store już się wyczerpała. Wciąż trwa jednak promowanie zimowej wyprzedaży na GOG w ten sam sposób. Sklep udostępnił już Ghost of a Tale, King of Seas, Broken Sword: Director's Cut, Greak: Memories of Azur oraz Worms Revolution w wydaniu Gold Edition. Można jednak dopisać do tego kolejną pozycję.

Aktualnie udając się do sklepu GOG można za darmo przypisać do swojego konta grę Daymare: 1998, produkcję studia Invader Studios wydaną wcale nie tak dawno, bo w 2019 roku. Oferta obowiązuje do jutra, 2 stycznia do godziny 15:00 naszego czasu.

Daymare: 1998, czyli gra dla fanów gatunku survival horror

Daymare: 1998 to survival horror, który spotkał się z dość mieszanym przyjęciem. Branżowe recenzje, ale i opinie samych użytkowników są na tyle zróżnicowane, iż można dość do wniosku, że nie jest to propozycja dla każdego. Raczej nie będzie odpowiadać lubiącym bardzo szybką akcję i mnóstwo strzelania, tutaj trzeba rozsądnie gospodarować amunicją. Także z tego powodu (ale nie tylko, bo dochodzą też np. rozbudowane łamigłówki), Daymare: 1998 określany jest grą o wysokim poziomie trudności.

Zarys fabularny to rok 1998, tajny ośrodek badawczy, śmiercionośna broń chemiczna i, a jakże, krwiożercze mutanty. Główni bohaterowie (jest kilka grywalnych postaci) muszą nie tylko wyjaśnić zastałą na miejscu sytuację, ale także, a może przede wszystkim, przeżyć. Oczywiście z pomocą gracza. Gracza, bo twórcy Daymare: 1998 postawili wyłącznie na kampanię.

Ciekawostki związane są Daymare: 1998 są przynajmniej dwie. Gra bazuje na odwołanym Resident Evil 2 Reborn, a jej wydawcą zostały polskie Destructive Creations i All in! Games.

Źródło: gog