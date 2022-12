Jak Wigilia, to prezenty. Jeśli chodzi o graczy, coś do zaoferowania ma także GOG.

Greak: Memories of Azur za darmo na GOG

Wspominaliśmy już o tym, iż w sklepie GOG trwa Wyprzedaż Zimowa. Wprawdzie skupia się ona przede wszystkim na rabatach na gry i dodatki, ale organizatorzy przygotowali również kilka darmowych gier. Okazały się nimi Ghost of a Tale, King of Seas, Broken Sword: Director's Cut oraz Greak: Memories of Azur.

Powinno znaleźć się sporo osób twierdzących, że najbardziej smakowity kąsek jeśli chodzi o to rozdawnictwo zostawiono na koniec. Jeśli też chcielibyście poszerzyć swoją kolekcję o Greak: Memories of Azur, to promocja trwa do 26 grudnia do godziny 15:00 naszego czasu.

Warto zagrać w Greak: Memories of Azur? Co to za gra?

Greak: Memories of Azur to gra przygotowana przez studio Navegante Entertainment i wydana przez znacznie bardziej rozpoznawalne Team17 w sierpniu zeszłego roku. To gra side-scrollowa, która przyciąga uwagę oprawą wizualną z ręcznie rysowanymi animacjami. Całość jest naprawdę przyjemna dla oka, a przy bliższym poznaniu Greak: Memories of Azur okazuje się, że można doszukać się także innych atutów.

I nie są to pojedyncze głosy, bo Greak: Memories of Azur ciepło przyjęli nie tylko branżowi dziennikarze, ale również sami gracze. Opowieść skupia się na trójce rodzeństwa. To Greak, Adara i Raydel, których gracz musi przeprowadzić przez krainę Azur. Wszystkie postacie są grywalne, można przełączać się między nimi w dowalonym momencie. To nawet wskazane, bo wykorzystywanie różnych zdolności specjalnych każdej z nich pozwala skutecznie rozwiązywać kolejne łamigłówki i zapewnia łatwiejszą drogę do najważniejszego celu.

