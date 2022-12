Piętnasty, ostatni dzień świątecznego rozdawnictwa w sklepie Epic Games Store daje możliwość poszerzenia kolekcji o dwie kolejne gry.

Dishonored – Definitive Edition i Eximius: Seize the Frontline za darmo

Aż szkoda, że to już koniec, prawda? Nie całej świątecznej wyprzedaży na Epic Games Store, bo ona jeszcze trochę potrwa, ale darmowych gier. Obiecywano 15 prezentów i słowa dotrzymano. Łącznie gier udostępniono nawet więcej, bo niekiedy pojawiały się pakiety. Kolejne można było zgarnąć Bloons TD 6, Horizon Chase Turbo, Costume Quest 2, Sable, Them's Fightin' Herds, Wolfenstein: The New Order, LEGO Builder's Journey, zestaw Fallout Classic Collection, Encased, Metro: Last Light Redux, Death Stranding, F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, Severed Steel i Mortal Shell. Dziś trzeba dopisać do tego dwie kolejne gry.

Ostatni dzień świątecznego rozdawnictwa Epic Games Store kończy całą akcję ze sporym przytupem. Można pobierać Dishonored – Definitive Edition i Eximius: Seize the Frontline. W tym przypadku czasu na skorzystanie z oferty jest więcej, bo można zrobić to do 5 stycznia do godziny 17:00 polskiego czasu.

Dwie dobre darmowe gry od Epic Games Store

Dishonored ma już kilka lat na karku, ale to wciąż jedna z ciekawszych pozycji w swoim gatunku. To gra akcji/skradanka osadzona w ciekawym, steampunkowym świecie. Gracz wciela się w obdarzonego nadprzyrodzonymi zdolnościami asasyna pałającego żądzą zemsty. Może i nie brzmi nadzwyczaj oryginalnie, ale Arkane Studios wycisnęło z tej historii wiele. Co ważne, świetnie wypada przede wszystkim sam gameplay.

Swojego czasu Dishonored zebrał rewelacyjne oceny, średnia przekroczyła 90% wśród dziennikarzy i 85% wśród graczy. Oferowane tutaj wydanie Definitive Edition zwiera nie tylko podstawkę, ale też przygotowane do niej rozszerzenia - Dunwall City Trials, The Knife of Dunwall, The Brigmore Witches i Void Walker's Arsenal.

Eximius: Seize the Frontline to mniej głośna produkcja, zarazem znacznie nowsza, bo miała premierę w 2021 roku. Sami twórcy przedstawiają swoją propozycję jako mieszankę gatunków FPS/RTS. W postapokaliptycznym miejskim środowisku gracze przystępują do walk 5 na 5. Każdemu z drużyny przypada inna rola.

