Days Gone w wersji PC coraz bliżej. Twórcy zdradzają kolejne informacje z tym związane, ale wydaje się, że niektóre mogą zostać przyjęte dość chłodno.

Days Gone bez ray tracingu i DLSS

Zapowiedź, iż Days Gone trafi na PC nie była wielkim zaskoczeniem. Sony już wcześniej zaczęło otwierać się na tę platformę, czego dowodami były premiery chociażby Detroit: Become Human czy Horizon: Zero Dawn. Publikując wymagania sprzętowe Days Gone twórcy zdradzili kilka informacji dotyczących technicznych aspektów wersji PC, aczkolwiek nie wyjaśniono wszystkiego. Teraz pewne kwestie doprecyzowano, co nastawionych na wszystkie nowości raczej nie zadowoli.

I nie chodzi tu o samo doprecyzowanie, ale o przedstawione fakty. Okazuje się bowiem, że Days Gone w wersji PC nie będzie obsługiwał ray tracingu i DLSS. Gdyby ktoś się zastanawiał, nie będzie też możliwości przeniesienia zapisów rozgrywki z PS4 lub PS5 do wersji PC, ale to już raczej nie niespodzianka.

Gameplay z Days Gone w wersji PC

Na dokładną datę premiery Days Gone w wersji PC czekaliśmy dość długo, ujawniono ją dopiero w zeszłym miesiącu. Na całe szczęście dla zainteresowanych, zagrać można będzie już wkrótce - 18 maja. Przewidziano opcje skorzystania z oferty sklepów Steam oraz Epic Games Store.

W oczekiwaniu na premierę można natomiast rzucić okiem na najnowsze materiały wideo. Dość konkretne, bo mowa o obszernych fragmentach rozgrywki zarejestrowanych na PC. Redakcja IGN podaje, iż wykorzystała tutaj sprzęt wyposażony w procesor Intel Core i7-8700K (3.7 GHz), 16 GB RAM DDR4 oraz kartę graficzną GeForce RTX 2080 Ti.

Źródło: bendstudio, GameSpot, IGN