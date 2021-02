Od zapowiedzi Days Gone w wersji PC do premiery nie upłynie wiele czasu. A skoro tak, warto rzucić okiem na wymagania sprzętowe, by ostatecznie nie zostać zaskoczonym.

Days Gone na PC już w kwietniu, bez limitu fps

Fakt, iż Days Gone trafi na PC doczekał się sporej dawki pozytywnych komentarzy. Nic dziwnego, bo mowa tu o jednej z lepszych gier, jakie do tej pory Sony trzymało na wyłączność swoich konsol. Szybko pojawiają się kolejne informacje, które bez wątpienia wypada odnotować.

Days Gone już teraz pojawił się w sklepach Steam oraz Epic Games Store, wedle tego pierwszego premiera odbędzie się pod koniec kwietnia. Posiadacze PC mogą liczyć na kilka dodatkowych funkcji. Twórcy obiecują obsługę monitorów panoramicznych, odblokowaną liczbę klatek na sekundę, a także ulepszenia oprawy wizualnej, między innymi wyższy poziom detali czy większe pole widzenia. Ostatecznie zmian względem wersji na konsole ma być więcej, ale póki co nie podano wszystkich szczegółów.

Ultra-wide monitor support (including cinematics), unlocked frame-rate, improved graphics, full Achievement support, and more!#DaysGone can be added to your wishlist on @Steam now and on the @EpicGames Store early next week!https://t.co/ifQ5Sc2MSq pic.twitter.com/Zo9ahEq1je — Bend Studio #DaysGone (@BendStudio) February 24, 2021

Wymagania sprzętowe Days Gone

Oczywiście ze wszystkich ulepszeń i z najlepszej jakości oprawy graficznej można będzie cieszyć się w przypadku posiadania odpowiednio wydajnego PC. Co oznacza to w tym przypadku? Ujawniono już konfigurację minimalną oraz rekomendowaną do zabawy przy Days Gone, ale bez sprecyzowania ustawień, do jakich one wystarczą.

Minimalna konfiguracja sprzętowa:

system operacyjny: Windows 10 64-bit

procesor: Intel Core i5-2500K 3.3 GHz / AMD FX 6300 3.5 GHz

8 GB RAM

karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) / AMD Radeon R9 290 (4 GB)

DirectX: Wersja 11

70 GB wolnego miejsca na dysku (rekomendowany dysk SSD)

Zalecana konfiguracja sprzętowa:

system operacyjny: Windows 10 64-bit

procesor: Intel Core i7-4770K 3.5 GHz / AMD Ryzen 5 1500X 3.5 GHz

16 GB RAM

karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) / AMD Radeon RX 580 (8 GB)

DirectX: Wersja 11

70 GB wolnego miejsca na dysku (rekomendowany dysk SSD)

Planujecie zagrać? Warto pamiętać, że Sony ma w planach udostępnić na PC inne tytuły dotychczas oferowane wyłącznie na PlayStation. Nie podano jednak jeszcze, o które konkretnie chodzi.

Źródło: steam

Warto zobaczyć również: