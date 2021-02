Siłą PlayStation wiele ciekawych tytułów na wyłączność? Wygląda na to, że Sony będzie jeszcze chętniej dzielić się nimi z innymi.

Days Gone trafi na PC

Japończycy podzielili się dziś kilkoma ciekawymi informacjami. Mało optymistycznie zabrzmiało przesuniecie premiery Gran Turismo 7 na przyszły rok, ale już w kontekście Days Gone mamy do czynienia ze zdecydowanie przyjemniejszą zapowiedzią. Przynajmniej jeśli chodzi o graczy preferujących PC, bo właśnie o tę platformę poszerzy się dostępność tej jednej z najlepszych gier na PlayStation 4. Na szczegóły musimy jeszcze poczekać, ale wspomniano, że premiera będzie miała miejsce już na wiosnę.

Surprise. #DaysGone comes to PC this spring. Stay tuned for more details. pic.twitter.com/vcSYSKgOtn — Bend Studio #DaysGone (@BendStudio) February 23, 2021

Będzie więcej gier od Sony na PC

Poza Days Gone na PC mają trafić także inne gry, jakie do tej pory można było zobaczyć jedynie na konsolach japońskiego producenta. Jim Ryan (CEO Sony Interactive Entertainment) został zapytany o to, skąd wzięła się taka ofensywa. Odpowiedź nie wydaje się zaskakująca.

„Myślę, że zmieniło się kilka rzeczy. Znajdujemy się teraz, na początku 2021 roku, z naszymi studiami deweloperskimi i tworzonymi przez nie grami w lepszej kondycji niż kiedykolwiek wcześniej. Szczególnie w drugiej połowie cyklu życia PS4 nasze studia stworzyły wspaniałe gry. Istnieje możliwość zaprezentowania ich szerszej publiczności i poznania bliżej ekonomii tworzenia gier dla niej, co nie zawsze jest proste. Koszty tworzenia gier rosną, ponieważ rośnie ich kaliber. Wzrosła jednak również nasza łatwość udostępniania ich właścicielom platform innych niż konsole. Jest to więc dla nas dość prosta decyzja.”

Zagadkę stanowi jedynie to, o jakie jeszcze tytuły chodzi. Padają jedynie stwierdzenia, że będzie ich sporo i wydaje się, że znajdzie się wśród nich przynajmniej kilka tych większego kalibru. Dowodem nie tylko Days Gone. Już wcześniej Sony zdecydowało się udostępnić na PC takie łakome kąski jak Horizon Zero Dawn czy Detroit: Become Human.

Źródło: gq-magazine

Warto zobaczyć również: