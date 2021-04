Days Gone okazał się jedną z najlepszych gier na wyłączność PlayStation 4. Wkrótce zyska miano tytułu multiplatformowego, a jednocześnie kilka dodatkowych opcji mających uczynić go jeszcze lepszym.

Kiedy premiera Days Gone na PC?

O tym, iż Days Gone trafi na PC dowiedzieliśmy się w lutym. Mówiło się o premierze w kwietniu, dziś Sony rozwiało wszelkie wątpliwości. I jak się okazuje, ostatecznie trzeba będzie poczekać nieco dłużej. Days Gone w wersji PC zostanie udostępniony 18 maja.

Zainteresowani znajdą grę na Steam oraz na Epic Games Store. Co istotne, można spodziewać się ceny zauważalnie niższej niż w przypadku wersji konsolowej. Wyniesie ona 169 złotych.

Days Gone na PC - jakie ulepszenia?

Poza datą premiery zaprezentowany zwiastun przypomina również o zmianach, na jakie mogą liczyć posiadacze komputerów. Ci dysponujący odpowiednio wydajnymi podzespołami otrzymają ulepszoną grafikę, poza tym szykowane są takie rozwiązania jak brak limitu liczby klatek na sekundę, więcej opcji w ustawieniach graficznych, obsługa ultraszerokich monitorów 21:9 oraz dopracowane sterowanie za pomocą myszy i klawiatury. Wersja na PC będzie zawierała oczywiście dodatkowe elementy wydane po premierze, np. tryb Nowa Gra Plus czy tryb przetrwania.

Wiele wskazuje na to, że Days Gone nie doczeka się kontynuacji. Jeśli będziecie chcieli sprawdzić ten tytuł na PC to przed zakupem rzućcie okiem na wymagania sprzętowe. Twórcy udostępnili jej już jakiś czas temu.

Źródło: PlayStation

