Kolejna produkcja spod szyldu Sony zostanie odświeżona. Podczas State of Play zapowiedziano Days Gone Remastered. Znamy już datę premiery oraz szczegóły nowej zawartości w grze.

PlayStation stawia na remastery. W październiku 2024 r. zadebiutował Horizon Zero Dawn Remastered, a teraz nadszedł czas na Days Gone w nowej wersji. Podczas minionego State of Play przybliżono najważniejsze informacje, w tym datę premiery.

Days Gone Remastered oficjalnie

Premiera Days Gone Remastered zaplanowana jest na 25 kwietnia 2025 r. Czego możemy się spodziewać poza odświeżoną szatą graficzną? Wśród nowości znajdą się tryb permadeath, tryb speedrun, ulepszony tryb fotograficzny oraz dodatkowe opcje dostępności.

Nowością jest także Horde Assault – specjalny tryb arcade, w którym Deacon St. John stawi czoła jeszcze większym hordom Freakerów. Gra będzie wykorzystywać funkcje kontrolera DualSense, takie jak haptyczne wibracje i adaptacyjne spusty, a także oferować tryby wydajności i jakości opracowane z myślą o PS5 Pro.

Czy remaster jest potrzebny?

Gracze posiadający wersję na PS4 będą mogli dokonać aktualizacji do wersji remastered za opłatą. Użytkownicy PC również otrzymają dostęp do nowych trybów poprzez dodatek Broken Roads DLC.

Co sądzicie o Days Gone Remastered? Czy z chęcią sięgniecie po nową wersję? Z jednej strony gra sama w sobie broni się jakością i nawet oryginalna wersja sprzed lat ma prawo się podobać. Z drugiej strony część graczy może czuć się zawiedziona tym, że pojawi się remaster, a nie pełnoprawna kontynuacja.

Źródło: IGN, PlayStation Blog