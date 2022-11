Dead Island 2 nie ma szczęścia (albo raczej szczęścia brakuje tym, którzy czekają na premierę tej gry). Wydawca po raz kolejny musiał ogłosić, że tytuł nie będzie gotowy na czas…

Premiera Dead Island 2 opóźniona (raz jeszcze)

Od pierwszej zapowiedzi Dead Island 2 minęło już osiem lat. W tym czasie kilka razy zmieniał się producent i też kilka razy byliśmy świadkami opóźnień premiery. W sierpniu tego roku wydawało się jednak, że wszystko wreszcie zmierza w dobrym kierunku i poznaliśmy nawet oficjalny termin debiutu ustalony na 3 lutego 2023 roku. Zapomnij jednak o tej dacie – właśnie dotarła do nas wiadomość, że nie jest ona już aktualna.

Zombiaki zaleją nasze ekrany prawie trzy miesiące później. PLAION oficjalnie zapowiedział, że Dead Island 2 zadebiutuje 28 kwietnia 2023 roku. Powód tego opóźnienia – przynajmniej ten oficjalny – nikogo nie zdziwi: ekipa „poświeci ten dodatkowy czas, aby mieć pewność, że wypuści na rynek tytuł, z którego będzie dumna”.

Niejako na otarcie łez postanowiono zorganizować Dead Island 2 Showcase – będzie to wirtualne wydarzenie, podczas którego zobaczymy świeżutki zwiastun i fragment rozgrywki. Jeśli chcesz wziąć w tym udział, zanotuj to sobie przy dacie 6 grudnia.

Pamiętasz jeszcze, czym ma być Dead Island 2?

Przypomnijmy, że Dead Island 2 będzie grą akcji z elementami RPG i pierwszoosobową kamerą. Trafimy do słonecznego Los Angeles, gdzie przyjdzie nam walczyć z zombiakami o przetrwanie w czasach epidemii. Duża różnorodność postaci i typów uzbrojenia, a także potężna dawka czarnego humoru to cechy, którymi twórcy chcą nas przyciągnąć do swojego dzieła.

Jeśli zaś chodzi o platformy docelowe, to ich listę tworzą pecety oraz konsole tej i poprzedniej generacji: Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One i PlayStation 4.

Źródło: PLAION