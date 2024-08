Epic Games Store aktualizuje ofertę na darmowe gry i nie tylko. Użytkownicy platformy mogą przez tydzień odebrać dobrze ocenianą dwuwymiarową grę akcji z elementami RPG oraz specjalny pakiet do World of Tanks.

W każdy kolejny czwartek Epic Games Store aktualizuje ofertę z darmową zawartością. Pisanie o “zawartości” jest wskazane, ponieważ poza samymi grami, można odebrać również specjalne pakiety wzbogacające dany tytuł.

Death's Gambit: Afterlife za darmo na Epic Games Store

Death's Gambit: Afterlife to dzieło dewelopera White Rabbit z 2018 r. Ta produkcja jest skierowana przede wszystkim do miłośników wymagających platformówek 2D z mrocznym klimatem. W Death's Gambit: Afterlife to w praktyce metroidvania z elementami RPG.

Tytuł został oceniony ponad 3900 razy na platformie Steam, z czego 81 proc. recenzji to te o pozytywnym wydźwięku. Trudno więc o lepszą rekomendację, a przecież Epic Games Store oferuje tę grę całkowicie za darmo.

Grasz w World of Tanks? Epic Games Store ma coś dla ciebie

W najnowszej ofercie Epic Games Store znajduje się coś jeszcze, a mianowicie pakiet startowy Albany do gry World of Tanks. Znajdziemy w nim aż pięć okrętów, 1 500 000 kredytów i kilkadziesiąt jednorazowych premii i wiele więcej.

Zarówno Death's Gambit: Afterlife, jak i pakiet do gry World of Tanks można odbierać za darmo z Epic Games Store do 22 sierpnia do godziny 16:59. W tym miejscu warto dodać, że Epic Games oferuje nie tylko darmowe gry, ale i darmowe assety do tworzenia gier.

Źródło: Epic Games Store