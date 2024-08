Epic Games przygotował kolejne prezenty. Darmowe assety do tworzenia gier w Unreal Engine udostępniane są cyklicznie, podobnie jak darmowe gry na Epic Games Store. Jaką zawartość można odebrać w sierpniu?

O ile o darmowych grach od Epic Games Store słyszał zapewne każdy gracz, tak o darmowych assetach do silnika Unreal Engine już niekoniecznie. Epic Games udostępnia raz w miesiącu specjalną zawartość, dzięki której rozwijanie własnych projektów – filmów, animacji, gier – stanie się łatwiejsze. Oto co przygotowano w sierpniu 2024.

Darmowe assety do tworzenia gier w Unreal Engine – sierpień 2024

Oferta jest jak zwykle zróżnicowana. Znajdziemy tu modułowy zestaw “Stylized - Nanite Dungeon Pack" (autor: Studio Kobo), który z powodzeniem wykorzystać można przy tworzeniu mrocznych lochów/podziemi. Rzeczony projekt obsługuje Lumen oraz Nanite dla Unreal Engine 5.0+.

Z kolei “Modular Asian Medieval City” (autor: Scale X) to zestaw pozwalający stworzyć średniowieczne azjatyckie miasto. Znajdziemy tu takie obiekty jak ulice, port, świątynie, a nawet elementy wyposażenia wnętrz. Aż 143 siatek statycznych i 153 tekstury.

“Moore's RPG Template” (autor: Moore Game Dev) to gratka dla twórców gier RPG. Ten asset to w praktyce kilkadziesiąt esencjonalnych systemów, dzięki którym do gry wprowadzić można takie opcje jak zapisywanie, system zadań, system handlowy, dialogi, AI w walce z NPC i wiele, wiele więcej.

W ofercie od Epic Games nie zabrakło też grywalnych postaci. "Skeleton Knight Modular" (autor: buxoided) pozwoli nadać projektowi więcej mroku za sprawą nieumarłych rycerzy wraz z różnymi zestawami wyposażenia.

Ostatni pozycja w tym miesiącu to “UnderCity + WonderLand Bundle” (autor: SnowyTrain Market). Jest to kolejna paczka służąca do kreowania środowiska. Około 100 unikalnych siatek statycznych pozwalających stworzyć lokację rodem z fantasy.

Miesiąc na odebranie

W przypadku darmowych gier od Epic Games Store mamy tydzień na odebranie. Z kolei assety można przypisać do swojego konta przez cały miesiąc. Tak odebrana zawartość nie przepada.

