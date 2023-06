W świecie Linuksa jest kilka dystrybucji, które można uznać za „ojców założycieli” całego pingwinkowego świata. Jedną z nich jest Debian, który 10 czerwca otrzymał nową wersję systemu operacyjnego. Zobaczmy, co ta dystrybucja chce zaoferować swoim użytkownikom.

Debian to dystrybucja GNU/Linux, która w tym roku będzie miała 20 lat! W środowisku społeczności jest uznawana za system dojrzały, stabilny i bezpieczny, który stanowi świetną podstawę pod serwer lub środowisko pracy. Sam Debian stał się również bazą dla wielu dystrybucji tj. Ubuntu, MX Linux czy Kali Linux. Od ostatniej aktualizacji minął rok, 9 miesięcy i 28 dni. O jakie rzeczy system został wzbogacony?

Po pierwsze, Debian 12 będę wspierany przez następne pięć lat przez dwa zespoły – Debian Security oraz Debian Long Term Support. Po drugie, rozdzielono i uporządkowano dwa kanały pakietów – non-free firmware od non-free packages. Ta separacja umożliwi utworzenie różnych oficjalnych obrazów instalacyjnych (niektórzy nie chcą instalować „zamkniętego” oprogramowania). Do tego wydania dodano ponad 11 089 nowych pakietów, ponad 6296 pakietów zostało usuniętych, a aktualizację otrzymało 43 254. Łącznie Debian 12 ma w swoim repozytorium 64 419 pakietów.

„Bookworm” ma więcej przetłumaczonych stron podręcznika niż kiedykolwiek wcześniej. Tłumacze udostępnili strony podręcznika w wielu językach, w tym: czeskim, duńskim, greckim, fińskim, indonezyjskim, macedońskim, norweskim (bokmål), rosyjskim, serbskim, szwedzkim, ukraińskim i wietnamskim. Natomiast wszystkie systemowe strony podręcznika zostały w całości udostępnione w języku niemieckim.

Sam Debian 12 otrzymał jądro Linuksa w wersji 6.1. Co prawda, nie jest najnowsza wersja kernela (najnowsza ma numer 6.3), ale za to jest wersją o wydłużonym wsparciu (do 2027 roku). Jeżeli natomiast chodzi o powłoki graficzne, to mamy do dyspozycji naprawdę wiele:

Gnome 43 (jako domyślna powłoka)

KDE Plasma 5.27

LXDE 11

LXQt 1.2.0

MATE 1.26

Xfce 4.18

Z ciekawostek warto wspomnieć o przywróceniu obsługi bezpiecznego rozruchu na ARM64. Oznacza to, że użytkownicy sprzętu z tego typu CPU obsługującego UEFI, mogą uruchamiać system z włączonym trybem bezpiecznego rozruchu, aby w pełni wykorzystać tę funkcję zabezpieczeń. Ponadto Debian 12 można instalować na komputerach z następującymi architekturami:

32-bitowy komputer klasy PC (minimum i686)

64-bitowy komputer klasy PC (amd64)

64-bitowe ARM (arm64)

ARM EABI (armel)

ARMv7 (ABI typu hard-float EABI, armhf)

little-endian MIPS (mipsel)

64-bitowy MIPS little-endian (mips64el)

64-bitowy procesor PowerPC typu little-endian (ppc64el)

IBM System z (s390x)

Samych pomniejszych zmian i wersji aktualizacji oprogramowania jest bez liku, o czym można poczytać na oficjalnej stronie projektu.

Obejrzyj w

The Linux Experiment testuje Debiana 12

A czy Wy korzystacie z Debiana? A może z innej dystrybucji Linuksa? Dacie znać w ankiecie i w komentarzach!

Źródło: omg! ubuntu; debian.org