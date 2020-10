Szukacie prostej i nowoczesnej obudowy dla niedużego komputera? Deepcool Macube 110 może być ciekawą propozycją, zwłaszcza jeżeli wolicie tańsze propozycje.

Premiera Deepcool Macube 110

Model Macube 110 występuje w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej. Obudowa została utrzymana w eleganckiej, minimalistycznej stylistyce - dominują tu proste linie i dyskretnie wkomponowane przednie wloty powietrza.

Nie zapomniano jednak o panelu z hartowanego szkła, przez który można wyeksponować wnętrze PC-ta. Jego montaż i demontaż odbywa się w sposób beznarzędziowy - producent postawił tu na magnesy zamiast śrub.

Na panelu I/O wyprowadzono wszystkie najważniejsze złącza – mamy tutaj dwa porty USB 3.0 oraz jeden audio typu combo.

Deepcool Macube 110 – mała obudowa z miejscem na mocne podzespoły

Mimo niewielkich rozmiarów, obudowa Deepcool Macube 110 oferuje sporo przestrzeni. W środku przewidziano miejsce dla płyty głównej mATX, a także topowych kart graficznych - w przypadku ciężkich konstrukcji z pomocą przychodzi regulowany wspornik, który jest dodawany w zestawie.

Jeżeli chodzi o chłodzenie, Macube 110 pomieści coolery o wysokości do 165 mm. Do kompletu można dołożyć do sześciu wentylatorów o średnicy 120 mm (fabryczne wyposażenie obejmuje tylko jeden model). Fani cieczy mają z kolei miejsce na dwie chłodnice o długości do 280 mm i jedną 120 mm.

Deepcool Macube 110 – dostępność obudowy

Model Deepcool Macube 110 ma trafić do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu w cenie około 225 zł. Osoby szukające prostej, nowoczesnej i niedrogiej obudowy powinny być zainteresowane.

Źródło: Deepcool

