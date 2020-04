Rynek gamingowych laptopów został zdominowany przez Intela i Nvidię, ale do głosu powoli zaczyna dochodzić AMD z procesorami Ryzen 4000 i kartami Radeon 5000. Kolejna generacja laptopów może okazać się tutaj przełomem. Producenci podobno już pracują nad nowymi konstrukcjami.

Dell pracuje nad wypasionym laptopem z nowymi procesorami i kartami AMD

W sieci pojawiły się przecieki, które mają ujawniać plany firmy Dell – producent ma pracować nad nowym laptopem dla graczy, który będzie dostępny w konfiguracji z czterema ekranami:

15,6 cala – Full HD 120 Hz, 250 nit, 45% NTSC

15,6 cala – Full HD 165 Hz, sRGB-100%, 3 ms

15,6 cala – Full HD 360 Hz, sRGB-100%, 1 ms

15,6 cala – QHD 240 Hz, DCI-P3 90% (HDR), 1 ms

Najciekawsza jest jednak specyfikacja zastosowanych komponentów, bo laptop ma wykorzystywać procesor AMD Cezanne-H (najprawdopodobniej będą to układy Ryzen 5000 z rdzeniami Zen 3) i kartę graficzną z rdzeniem Navi 23 (najprawdopodobniej Radeon RX 6000 na bazie architektury RDNA2).

Trzeba przyznać, że specyfikacja wygląda imponująco (żeby nie powiedzieć zaskakująco). Czy rzeczywiście jest prawdziwa? Cóż, trudno powiedzieć. Na potwierdzenie (lub zaprzeczenie) przecieków będziemy musieli poczekać pewnie co najmniej kilkanaście miesięcy.

Wkrótce więcej laptopów z podzespołami AMD

Jeżeli jesteście zainteresowani laptopami z podzespołami AMD, muszą Wam wystarczyć konstrukcje z układami Ryzen 4000 i ewentualnie kartami Radeon RX 5000. Niedawno Frank Azor z AMD zapowiedział większą dostępność takich konstrukcji. Wśród planowanych modeli jest też ciekawy model firmy Dell – G5 15 SE.

Zachęcamy też do zapoznania się z zestawieniem polecanych laptopów do gier, gdzie póki co najlepsze konstrukcje są oparte o procesory Intela i karty Nvidii.

