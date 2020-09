Ghostrunner ma spore szanse na to, aby okazać się kolejną dobrze ocenianą i dobrze sprzedającą się polską grą. Weryfikacja takich nadziei nastąpi jeszcze w tym roku.

Data premiery Ghostrunner ujawniona

Przedstawiciele One More Level oraz All in! Games poinformowali, iż Ghostrunner zadebiutuje 27 października. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, gra trafi na konsole PlayStation 4 i Xbox One oraz na PC (Steam, GOG i Epic Games Store).

Cenę ustalono na 29.99 euro. Osoby decydujące się na skorzystanie z przedsprzedaży mogą liczyć na rabat i dwie ekskluzywne katany. Jeśli chodzi o rabat to w przypadku wersji na PlayStation 4 i PC wynosi on 20%, dla sięgających po wersję na Xbox One nieco mniej, bo 10%.

„Bardzo się cieszymy, że wreszcie możemy oficjalnie zakomunikować światu datę premiery. Przez ostatnie miesiące gra zyskiwała na popularności, społeczność wokół niej się powiększała, a tytuł piął się w rankingu Listy Życzeń na Steam, zbliżając się do pierwszej 10. Wiemy, że wielu graczy czekało na to ogłoszenie i mamy nadzieję, że 27 października tyle samo, lub nawet więcej osób włączy Ghostrunnera. Możemy oficjalnie zacząć odliczanie.” - Piotr Żygadło, CEO All in! Games

Cyberpunkowe klimaty i dynamiczna akcja

Ghostrunner był już pokazywany na materiałach wideo z fragmentami rozgrywki, które dość dobrze przybliżały to, czego można się tu spodziewać. To gra akcji, sami twórcy określają ją niekiedy jako slasher FPP.

Przemierzając ostatni bastion ludzkości trzeba będzie walczyć o przetrwanie stawiając czoła licznym przeciwnikom stojącym na drodze do potężnego tyrana. Połączenie dynamicznych strać z mechaniką bullet-time oraz ciekawym arsenałem i dodatkowymi mocami ma zagwarantować dużo dobrej zabawy. Wkrótce to zweryfikujemy.

Źródło: All in! Games

