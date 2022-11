Najlepsze polskie gry:

Święto Niepodległości to idealny czas, by przypomnieć wszystkim, że polska branża elektronicznej rozrywki jest już liczącym się zawodnikiem na światowej scenie. Oto 11 naszym zdaniem najlepszych polskich gier ostatnich lat, z których możemy być szczególnie dumni.

Dawno już my, Polacy nie byliśmy tak skłóceni jak teraz. I nie ma co temu zaprzeczać. Jeden patrzy na drugiego wilkiem, z prawej i lewej strony politycznej padają coraz to nowe oskarżenia, a w przestrzeni publicznej pojawiają się słowa, które nigdy paść nie powinny. O dziwo jednak, przy świętach i ważnych rocznicach potrafimy się zjednoczyć, zasypać dzielące nas przepaście, by wspólnie świętować ponad podziałami. W takich chwilach chcemy też być dumni z naszych osiągnieć. A jest z czego, bo przecież od kilku dobrych lat, prócz fenomenalnej gry Igi Światek, mamy też coraz prężniej rozwijającą się branże gier.

Jakby nie patrzeć dała nam już ona cały worek hitów, które wpierw podbijały zestawienia najlepszych gier na PC, potem rozpychały się na PlayStation i Xbox One, a teraz powoli szykują się, by szturmem zdobyć przyczółki na PS5 czy Xbox Series X. Ktoś powie pewnie teraz, że Polska to przede wszystkim indykami stoi, a nie wielkimi, wysokobudżetowymi produkcjami. A i owszem, na poletku gier indie mamy znacznie większe osiągnięcia, ale czy to źle? Przecież dobra gra broni się sama, prawda?

Jeśli więc wciąż zastanawiacie się jakie to gry wywarły na świecie największe wrażenie śpieszymy z odpowiedzią – oto naszym zdaniem najbardziej zasłużona jedenastka ostatnich lat…oraz kilka dodatkowych, nie mniej ważnych dla polskiego rynku gier tytułów. Sami zobaczcie z czego możemy być naprawdę dumni.

Narodowe Święto Niepodległości – cieszymy się z polskich osiągnięć

Oczywiście, nie jest nasze pierwsze zestawienie najlepszych polskich produkcji z okazji Święta Niepodległości. Kontynuujemy tę serię od dobrych kilku lat. Nie zdziwcie się więc jeśli na naszej liście zobaczycie powtarzające się produkcje – nie znaczy wcale, że po drodze nic ciekawego się nie wydarzyło. Bynajmniej.

Najlepsze polskie gry:

Na naszym rodzimym podwórku sporo się ostatnio dzieje. Już wkrótce ma pojawić się kowbojskie Evil West prosto od twórców zwariowanej serii Shadow Warrior. Potem czeka nas wczesny dostęp do Witchfire - nowego projektu Adriana Chmielarza i jego studia The Astronauts, a także premiera szalenie oryginalnego Inkulinati (obadajcie ten tytuł, bo warto) czy choćby pierwsze DLC do początkowo znienawidzonego, a teraz wręcz uwielbianego Cyberpunk 2077.

Kto wie, może w przyszłym roku nasza jedenastka mocno się pozmienia. Na razie jednak skupiliśmy się na tych najlepszych, polskich produkcjach, które zdążyły się już okopać się na swoich pozycjach i bronią się wytrwale przed zakusami „świeżynek”. Co istotne, znajdzie tam zarówno nowsze tytuły, jak i te liczące już sobie kilka wiosen. Jednego możecie być pewni – wszystkie te gry zostawiły swój ślad w branży elektronicznej rozrywki i po dziś dzień są mile wspominane przez graczy z całego świata.

Oczywiście, zdajemy sobie sprawę, że nie każdy może zgadzać się z naszym wyborem najlepszych polskich gier ostatnich lat. Dlatego też standardowo na końcu naszego zestawienia umieściliśmy dodatkową, rezerwową listę polskich tytułów, o których nie wspomnieć było grzechem. I to nie tylko dlatego, że wryły się one nam w pamięć pozostawiając niesamowicie miłe wspomnienia, ale też z uwagi na fakt, że wciąż miło się do nich wraca. Nie przedłużając więcej zapraszamy do lektury! Oto jedenaście najlepszych polskich gier ostatnich lat, nasza narodowa chluba i powód do dumy! Bo „Polacy nie gęsi, swoje świetne gry też mają”!

Frostpunk

Producent: 11 bit studios

Platformy: PS4/ONE/PC

Data premiery: 24 kwietnia 2018 (PC)/11 października 2019 (PS4/XONE)

Czy zastanawialiście się kiedyś jak wyglądałoby nasze życie na skutej lodem Ziemi? Czy bylibyśmy w stanie przerwać przy gwałtownie spadającej temperaturze i co musielibyśmy poświęcić, żeby w takich warunkach przeżyć? Odpowiedzi na to próbuje udzielić Frostpunk, nietuzinkowa gra strategiczna, w której oprócz rozbudowania ostatniej ludzkiej osady trzeba zmierzyć się z całą masą znacznie bardziej przyziemnych problemów wprost dotykających pozostającą pod naszą opieką społeczność.

A dylematy moralne są tu nie mniejsze niż w innej naszej rodzimej perełce – This War of Mine. I oba te tytuły mogą pochwalić się absolutnie porażająco niesamowitym klimatem, który wprost wylewa się z ekranu. Gracze docenili Frostpunk tak bardzo, że już wkrótce mamy otrzymać i grę planszową pod tym samym tytułem, i kontynuacje. Lepszej rekomendacji chyba nie potrzeba.

Cyberpunk 2077

Producent: CD Projekt RED

Platformy: PS5/PS4/XSX/XONE/PC

Data premiery: 10 grudnia 2020 (PS4/XONE/PC)/15 lutego 2022 (PS5/XSX)

Niesamowite bywają losy gier, nie uważacie? Jeszcze niedawno na widok tego tytułu w zestawieniach najlepszych gier na PC czy też tak, jak tu, najlepszych polskich gier, posypałyby się na nas gromy. Ba, może i by część z Was ruszyła z widłami i pochodniami pod naszą redakcję. A teraz? Po dawnym bardzo złym pierwszym wrażeniu pozostały chyba już tylko wspomnienia. Przez ostatnie miesiące Cyberpunk 2077 przeszedł naprawdę sporą metamorfozę – od zabugowanej „padaki”, po produkcję, która zbiera świetne oceny wśród samych graczy. Co się dziwić – wyeliminowaną całą masę błędów, a wiele innych rzeczy poprawiono i ulepszono. W końcu da się dostrzec to co dotąd dla wielu było ukryte – świetną fabułę, doskonałe postaci i niesamowity klimat. Czy teraz możemy być z Cyberpunk 2077 dumni? Jeszcze jak.

Wiedźmin 3: Dziki Gon

Producent: CD Projekt RED

Platformy: PS5/PS4/XSX/XONE/PC/Switch

Data premiery: 19 maja 2015 (PS4/XONE/PC)/15 października 2019 (Switch)/ grudzień 2022 (PS5/XSX)

Cyfrowe przygody Białego Wilka to nie tyle gra polska, co arcy-polska. Nie dość bowiem, że wyrasta ona z drzewa literatury Sapkowskiego, to jeszcze jest ono głęboko zakorzenione w żyznej glebie naszej rodzimej kultury. Mimo, że akcja serii gier o Wiedźminie - w tym też najbardziej rozrośniętej części trzeciej, - toczy się w świecie fantasy, roi się w tym uniwersum od słowiańskich akcentów. Wsie, niemal żywcem wyciągnięte z obrazów Wyspiańskiego, postacie jak z poematów Mickiewicza i żarty jak z filmów Barei. CD Projekt RED sprytnie przemyca nasze dziedzictwo narodowe, biało-czerwony farsz skrywając w krwistym mięsiwie wciągającej opowieści. A, i trzeba tu jeszcze dodać, że temu tytułowi szykuje się już nie druga, a trzecia młodość. Po zeszłorocznej wersji na Pstryczka w końcu doczekamy się bowiem edycji nextgenowej.

Dying Light 2: Stay Human

Producent: Techland

Platformy: PS5/PS4/XSX/XONE/PC/Switch

Data premiery: 4 lutego 2022 (PS5/PS4/XSX/XONE/PC)/grudzieńń 2022 (Switch)

Oj, naczekaliśmy się na ten tytuł, naczekaliśmy. Ale było warto. Dying Light 2 okazał się godnym następcą gry z 2015 roku przynosząc nie tylko niesamowicie wykreowany świat czy świetną, wciągającą fabułę pełną trudnych i rzeczywistych wyborów, ale także rewolucyjny parkour, świetny system walki bronią białą i cały ogrom emocji związanych z nocną eksploracją miasta, które wówczas „ożywa” nieumarłymi. Co tu dużo pisać – ta gra potrafi przestraszyć, ale też niemiłosiernie wciągnąć. A jeśli ktoś już zaliczył wszystkie w Dying Light 2 wszystkie misje i czuje, że ma ten tytuł w małym palcu powinien spróbować swoich sił w wydanym co dopiero dodatku Bloody Ties. Nowa historia, nowe wyzwania, jeszcze więcej świetnej zabawy.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2

Producent: CI Games

Platformy: PS4/PS5/XONE/XSX/PC

Data premiery: 4 czerwca 2021 (PS4/XONE/XSX/PC)/24 sierpnia 2021 (PS5)

Gry snajperskie cieszą się wśród graczy niesłabnącym powodzeniem. Tym bardziej jednak mamy powody do dumy, że w samej czołówce tego typu strzelanin znalazła się nie jedna polska produkcja, a cała ich seria. Co prawda Sniper: Ghost Warrior, bo o tym cyklu oczywiście mowa, przez ostatnie lata mocno się zmieniło zastępując olbrzymi, otwarty świat mniejszymi, bardziej skondensowanymi mapami, ale jak widać wyszło mu to na dobre. Co tu dużo pisać, Sniper: Ghost Warrior Contracts 2, z wyraźnie lepszą oprawą wizualną, ciekawymi misjami oraz strzałami snajperskimi z prawdziwie ekstremalnych dystansów, podbił serca graczy osiągając niemały sukces sprzedażowy. Brawa dla twórców!

Gamedec - Definitive Edition

Producent: Anshar Studios

Platforma: PC/Switch

Data premiery: 16 września 2021 (PC)/1 lipca 2022 (Switch)

Pośród najlepszych polskich gier tego tytułu po prostu nie mogło zabraknąć. Gamedec jest bowiem na wskroś polski. Raz, że to nietypowe RPG tworzone było przez polskie studio przy czynnym udziale Marcina Przybyłka, autora książkowej sagi Gamedec, a dwa – że cyberpunkowy świat, w którym rozgrywa się cała akcja, ma tutaj obraz Warszawy dalekiej przyszłości. Światów jest tu oczywiście dużo więcej, łącznie z dodanym w Definitive Edition uniwersum gry Seven: The Days Long Gone i nawiązaniem do mitologii Cthulhu. Wszak jesteśmy Gamedekiem, czyli detektywem rozwiązującym zagadki w szalenie popularnych w XXII wieku wirtualnych światach gier wideo. I właśnie ta niezwykła różnorodność wraz z niezłą fabułą, świetnymi dialogami, ciekawym systemem dedukcji, humorem i przełamywaniem czwartej ściany zaskarbiła sobie uznanie graczy.

Outriders z dodatkiem Wordslayer

Producent: People Can Fly

Platformy: PS5/PS4/XSX/XONE/PC

Data premiery: 20 czerwca 2022

Czy ktoś nie kojarzy studia People Can Fly? To chyba niemożliwe, bo przecież to oni dali nam kilkanaście lat temu niezapomnianego Painkillera, a potem dorzucili do tego jeszcze szalone Bullestorm i Gears of War: Judgment. Chyba więc możemy powiedzieć, że na dynamicznych strzelankach ekipa ta zjadła zęby. Dlatego nie dziwił za bardzo fakt, że w końcu odważyła się rzucić wyzwanie samemu Destiny 2 tworząc Outriders – sieciową, kooperacyjną strzelaninę z elementami RPG.

Postapokaliptyczny klimat był tu nawet niezły, podobnie jak 4 dostępne klasy postaci i przygotowane dlań super zdolności. Jedyne co zawiodło to trochę wykonanie, bo strzelało się tu świetnie. Na szczęście twórcy nie zapomnieli o graczach spragnionych coraz to nowych wyzwań i całkiem niedawno dorzucili nową zawartość w postaci dużego dodatku Worldslayer. Odbiór był całkiem pozytywny, choć szkoda trochę, że DLC nie trafiło też do Xbox Game Pass. Bo nie da się zaprzeczyć, że kluczem do światowego sukcesu Outriders była między innymi ta usługa.

Ghostrunner

Producent: One More Level

Platformy: PS5/PS4/XXSX/ONE/PC/Switch

Data premiery: 27 października 2020 (PS4/XONE/PC)/9 grudnia 2020 (Switch)/28 września 2021 (PS5/XSX)

Jak widać cyberpunk ma się ostatnio w grach bardzo dobrze. Tylu tytułów osadzonych w tych niezwykłych klimatach, do tego z Polski, chyba się nie spodziewaliście, co? No ale na szczęście tym razem zamiast potężnego erpega czy przygodowej gry akcji dostaliśmy „radosną”, ultraszybką i bezpardonową sieczkę na ulicach ponurego miasta-wieży.

Z tą „radosną” to oczywiście nieco przesadziliśmy, bo rozgrywka jest tu bardzo wymagająca i o śmierć nietrudno, ale właśnie to zadecydowało o sukcesie tejże gry. W wielkim skrócie Ghostrunner to przecież taki futurystyczny Dark Souls – dynamiczny, dużo bardziej zręcznościowy, świetnie zaprojektowany i bezlitosny. W tej grze będziesz ginąć, nie ma zmiłuj. Ale za to jaka satysfakcja z najmniejszego nawet triumfu.

The Medium

Producent: Bloober Team

Platformy: PS5/XSX/PC

Data premiery: 28 stycznia 2021 (XSX/PC)/3 września 2021 (PS5)

Od dawna wielu graczom marzył się kolejny Silent Hill. I choć The Medium nim nie jest, to jednak polskie Bloober Team dało radę stworzyć rasowy horror psychologiczny, który klimatem nawiązuje do tamtego klasyka. Co ciekawe, balansujemy tu na granicy dwóch światów – tym rzeczywistym i tym duchowym. Siłą The Medium jest jednak nie tylko nietypowe ukazanie akcji i możliwość płynnego „przechodzenia” między wymiarami, ale też naprawdę wciągająca fabuła i świetna, podkręcająca atmosferę niepokoju muzyka. Dorzućcie do tego jeszcze prawdziwie mroczny, ponury świat duchów niemal żywcem wyciągnięty z obrazów Beksińskiego i już mamy tytuł, w który zagrać po prostu trzeba.

Papetura

Producent: Patums

Platforma: PS5PS4/XSX/XONE/PC/Switch

Data premiery: 7 maja 2021 (PC)/listopad 2022 (Switch)/2023 (PS5/PS4/XSX/XONE)

Idziemy o zakład, że o tym tytule wielu z Was w ogóle dotąd nie słyszało. No ale trudno się dziwić – to niewielka niezależna produkcja, której nie towarzyszyła huczna kampania reklamowa. Szkoda, bo Papetura to gra niezwykła – może i niesamowicie krótka (można ją skończyć w jakieś 2 godziny), ale jeśli chodzi o wykonanie to coś absolutnie przepięknego. Bo musicie wiedzieć, że papierowy świat tejże gry jest owocem pracy jednego człowieka – Tomasza Ostafina, który przez 7 długich lat faktycznie rysował, wycinał z papieru i sklejał poszczególne elementy, które później fotografował i przenosił do swojej produkcji. Tytaniczna praca nie dałaby jednak tak znakomitego efektu, gdyby nie doskonale spasowana, klimatyczna muzyka autorstwa Tomasa Dvoraka. Co tu dużo pisać – drugiego tak czarującego, polskiego tytułu po prostu nie znajdziecie.

Chernobylite: Enhanced Edition

Producent: The Farm

Platformy: PS5/PS4/XSX/XONE/PC

Data premiery: 28 lipca 2021 (PC)/28 września 2021 (PS4/XONE)/21 kwietnia 2022 (PS5/XSX)

W błyskawicznym skrócie Chernobylite to duchowy spadkobierca kultowego Stalkera, tyle że z polskim pazurem. Oprócz wędrówek po postapokaliptycznych pustkowiach, znalazły się tu również zabawy z rozrywaniem czasoprzestrzeni, psychodeliczne flashbacki, które nawiedzają głównego bohatera, a także mnóstwo fabularnych rozgałęzień oraz wymagających zagadek. Co ciekawe, w 2022 roku tytuł ten doczekał się naprawdę sporej aktualizacji, która wprowadziła do gry nie tylko nowe fragmenty historii bohaterów, nowe przedmioty czy nowe bronie, ale także nie widziane tu dotąd efekty graficzne pokroju ray tracingu czy tesselacji. Innymi słowy – Zona jeszcze nigdy nie wyglądała tak niesamowicie.

Inne świetne polskie gry, o których nie wspomnieć nie wypada

Wbrew pozorom wcale nie łatwo wybrać jedenastkę najlepszych polskich gier. Tych, które znalazły uznanie nie tylko pośród polskich graczy, ale też za granicą jest po prostu dużo więcej. Dlatego właśnie, by docenić pracę naszych rodzimych twórców poniżej znajdziecie dodatkową, rezerwową listę polskich produkcji, które może nie zmieściły się w pierwszej jedenastce, ale wciąż pozostają świetnymi grami i są najlepszym dowodem na to, że „Polak potrafi”.

Green Hell – ta gra survivalowa przeniesie Cię w sam środek pełnej niebezpieczeństw dżungli, gdzie, by przeżyć, musisz szybko nauczyć się trudnej sztuki przetrwania. Jak pozyskać jedzenie, rozpalić ogień, a nawet, jak wyleczyć odniesione rany – tu wszystko ma znaczenie. Co ciekawe, tytuł ten doczekał się także odsłony VR-owej, która okazała się nawet lepsza niż oryginał.

SUPERHOT - kto powiedział, że nie da się już stworzyć prawdziwie oryginalnej strzelanki korzystając przy tym z bardzo ascetycznej oprawy wizualnej? Tym tytułem nasi rodacy udowodnili, że można. I to jeszcze jak niesamowicie grywalnej. I pomyśleć, że wszystko to oparte zostało na tak prostym pomyśle – czas płynie tutaj tylko wówczas, gdy się poruszamy.

This War of Mine – nie ma chyba drugiej takiej gry, która tak realistycznie potrafi przedstawić okropieństwa współczesnych wojen. Na przykładzie grupki osób starających się przetrwać w zrujnowanym mieście sami przekonacie się jak traumatyczny jest to czas. W tej grze to od nas i naszych decyzji zależeć będzie przeżycie bohaterów. Takich dylematów moralnych z pewnosścią jeszcze nie mieliście. To wojna jakiej nie znacie i nigdy nie chcielibyście poznać!

Ruiner – szybka, dynamiczna, taktyczna strzelanka mocno podlana cyberpunkowym sosem. Do tego całkiem wymagająca i naprawdę nieźle wyglądająca. Jeśli podoba Wam się ten opis to wiecie już co musicie zrobić, prawda?

Beat Cop – niby staroszkolna przygodówka point’n’click, a jakże ciekawie zrealizowana. Pod tą specyficzną oprawą retro kryje się bowiem pełna czarnego humoru, wielowątkowa i mocno wciągająca fabuła z całą masą naprawdę ciekawych mechanik.

War Mongrels – polskie Commandos spotkało się co prawda na początku z dość mieszanym przyjęciem, ale po ostatniej, olbrzymiej aktualizacji jest tu dużo lepiej. To dość niezwykle połączenie taktycznej strategii, skradanki i przygodówki ma całkiem zgrabnie skrojoną fabułę, niezłą grafikę i, o dziwo, sieciowy coop dla dwóch graczy.

Hellish Quart – co prawda ten tytuł wciąż jest we wczesnym dostępie, ale już zdołał podbić serca wielu graczy, i to oferując wcale nie taką wielką zawartość (wciąż brak jest choćby kampanii dla pojedynczego gracza). Jak to możliwe? No a ile znacie nietypowych bijatyk osadzonych w XVII-wiecznej Polsce, w których superrealistycznie walczymy na szable, mieczy i rapiery? Ano właśnie.

Observer: System Redux – rzadko zdarza by w polskich produkcjach ujrzeć aktora tej klasy co zmarły już Rutger Hauer, słynnego Roya Batty z Blade Runnera. Tymczasem w tym polskim horrorze mocno zanurzonym w cyberpunkowych klimatach wcielił się on w głównego bohatera. Już samo to brzmi nieźle, prawda? Odświeżona edycja tejże gry to lepsza rozdzielczość, oświetlenie i modele postaci.

Shadow Warrior 2 – powiedzieć „szalona” o tej strzelaninie to w zasadzie nie powiedzieć nic. W tej opowieści o awanturniczym ninja, którego cięty język ostrością dorównuje tylko brzeszczotowi jego miecza, będziesz na przemian tłukł hordy demonów, siał zniszczenie i śmiał się do rozpuku. Ot, frajda w czystej postaci.

Timberborn - pierwsza myśl po zobaczeniu tego tytułu w akcji – „strategia o bobrach? Kto to wymyślił?”. A jednak w tym szaleństwie jest metoda, bo i ciekawych pomysłów na bodowę bobrzych miast tu nie brakuje. To dopiero wczesny dostęp, a jaki niesamowity potencjał drzemie w tym projekcie. Lepiej więc miejcie na niego baczenie, bo Timberborn może urosnąć na naprawdę wielki, polski hit.

Bulletstorm - nim pojawiło się wspomniane wyżej Outriders ludzie z People Can Fly popełnili chyba najbardziej szaloną strzelaninę w historii elektronicznej rozrywki. W tym tytule nie liczyło się samo strzelanie czy likwidowanie wrogów, a to w jaki sposób ich się pozbywamy – im bardziej kreatywnie tym więcej punktów zyskiwaliśmy. Oj, chciałoby się zobaczyć jej kontynuację.

Layers of Fear – oto horror jak się patrzy. I to dosłownie. Krakowskie studio Bloober Team (o którym już raz wspominaliśmy) zaprosiło nas tu bowiem do XIX-wiecznej posiadłości pewnego malarza. A że ów artysta jest nieco szalony to z każdym kolejnym pociągnięciem jego pędzla otaczająca go rzeczywistość wynaturza się coraz bardziej, a on sam gubi się w swoich urojeniach. Tak jak i my kierując jego postacią!

Zaginięcie Ethana Cartera – pamiętacie Miasteczko Twin Peaks? No to macie Twin Peaks w polskim wydaniu. Ta niezwykła produkcja pozwala nam zanurzyć się w mroczne odmęty surrealistycznego śledztwa prowadzonego w prowincjonalnym amerykańskim miasteczku. A samo rozwiązanie budzącej grozę intrygi potrafi dać naprawdę niezłego kopa. Jeśli dotąd nie graliście to koniecznie spróbujcie! Naprawdę warto!

Call of Juarez: Gunslinger – mimo, że od premiery tej gry minęło już prawie równe 10 lat, wciąż miło ją wspominamy. Można wręcz zaryzykować twierdzenie, że to najlepsza odsłona tej serii. Co stoi za jej sukcesem? Rysunkowa grafika, niewysilony humor, zaskakująca narracja i wciskające w fotel strzelaniny. Chciałoby się zobaczyć kolejny tak dobry western od polskich twórców, no nie?

A jakie najlepsze polskie gry Wy polecacie?

Polska branża gier wciąż się rozwija, a nowe tytuły pojawiają się jak grzyby po deszczu. O kilku nadchodzących, potencjalnych hitach już zresztą wyżej wspominaliśmy. Kto wie nawet, może w przyszłym roku to właśnie one zdominują nasze zestawienie najlepszych polskich gier. Wiemy jednak, że każdy z Was może mieć swoje własne typu takich produkcji. Dlatego też gorąco zachęcamy byście dzielili się z nami swoimi propozycjami tytułów, które powinny znaleźć się na takiej liście. Postaramy się je uwzględnić przy kolejnej okazji.