Demon's Tilt to kolejna darmowa gra na Epic Games Store. Wydaje się jednak, że większe wzięcie będzie miała oferta przygotowywana na przyszły tydzień.

Demon's Tilt za darmo na Epic Games Store

W ramach swojej cyklicznej promocji, Epic Games Store niekiedy udostępnia tytuły niezależne. Tak właśnie dzieje się także teraz, posiadający konto w wymienionym sklepie mogą pobierać Demon's Tilt od studia Wiznwar. Oferta obowiązuje przez tydzień, można skorzystać z niej do 31 marca do godziny 16:00 naszego czasu.

Całkiem prawdopodobne, że niektórzy słyszą o tej grze pierwszy raz. Samo studio Wiznwar nie jest szczególnie znane, a dodatkowo mówimy tutaj o grze z niezbyt popularnego gatunku. To pinball. Tyle tylko, jak określają to sami twórcy, turbo-naładowany. Także elementami nawiązującymi do hack’n’slashy i walkami z bossami.

City of Brass i Total War: WARHAMMER w promocji za tydzień

Demon's Tilt to jednak nie Wasze klimaty? W takim razie zaakcentujmy, że na przyszły tydzień Epic Games Store szykuje aż dwie darmowe gry i to znacznie większe.

Od 31 marca za darmo dostępne będą City of Brass i Total War: WARHAMMER. City of Brass to przygodowa gra akcji z pierwszoosobowym widokiem i baśniową otoczką, Total War: WARHAMMER strategia wchodząca w skład serii, która chyba nie wymaga bliższego przedstawiania.

Źródło: Epic Games Store