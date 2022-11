Diablo 4 to kolejna odsłona legendarnej serii RPG akcji. Oficjalnie gra ma zadebiutować w 2023 roku, jednak do tej nie pory nie była znana nawet przybliżona data premiery. Serwis Windows Central, na podstawie swoich źródeł, podaje kilka ciekawych informacji w tym temacie.

Diablo 4 pojawi się w kwietniu 2023?

Ponad miesiąc temu pojawiła się informacja o zamkniętej becie dla najwierniejszych fanów Diablo 4. Testy jeszcze nie ruszyły, jednak już zapowiedziano, że na początku przyszłego roku rozpocznie się publiczna beta. Kolejna odsłona jednej z najpopularniejszych gier RPG ma zadebiutować w 2023 roku i trafić na pecety oraz konsole Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 i PS5. Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez serwis Windows Central, Diablo 4 będzie dostępne już w kwietniu.

Jak mówiliśmy w dzisiejszym podcaście XboxEra, tamtejszy zespół ujawnił możliwość premiery Diablo 4 w kwietniu 2023 roku. Możemy również wstępnie potwierdzić datę premiery w kwietniu 2023 roku, korzystając z naszych własnych sprawdzonych źródeł, wraz z kilkoma innymi szczegółami.

Zgodnie z plotkami, które pojawiły się latem, data premiery Diablo 4 ma zostać ogłoszona podczas The Game Awards. Autorzy raportu z Windows Central potwierdzają, iż widzieli już dodatkowe dowody, które zdają się potwierdzać tę informację. Co więcej, w serwisie pojawiła się też informacja o tym, iż w trakcie wydarzenia zostaną otwarte zamówienia przedpremierowe, a w tym różne edycje cyfrowe i fizyczna wersja kolekcjonerska premium z gadżetami.

To jednak nie wszystko, gdyż ponoć Blizzard planuje też sezonową usługę dla Diablo 4, wspieraną przez mikrotransakcje. Według informacji z WindowsCentral, sezon pierwszy jest wstępnie zaplanowany na III kwartał 2023 roku.

Co na te rewelacje odpowiada Blizzard?

Niedługo po przecieku dotyczącym daty premiery Diablo 4 pojawił się na Twitterze krótki post szefa Blizzarda. Mike Ybarr napisał, aby nie wierzyć we wszystko, co się przeczyta:

Ciężko jednak faktycznie stwierdzić, czy komentarz ten odnosi się do informacji o debiucie najnowszej części Diablo. Co ważne, Windows Central, jak i XboxEra zatrudniają osoby, których raporty sprawdzały się też w przeszłości. Jak będzie tym razem? Ostatecznie, czy to prawda, będziemy wiedzieć najprawdopodobniej już w grudniu, podczas The Game Awards 2022.

Źródło: windowscentral.com, twitter, Blizzard