Dino Crisis to absolutna klasyka gatunku – kto grał, ten wie, do czego zdolny jest zdeterminowany i wygłodniały Welociraptor. Kultowe dzieło Capcom powraca i wraz z kontynuacją, czyli Dino Crisis 2, jest dostępne na PC za pośrednictwem platformy GOG.

Jeśli czekacie na rychły powrót Dino Crisis, to mamy umiarkowanie dobre wieści. “Umiarkowanie” gdyż wielu graczy chciałoby otrzymać Dino Crisis Remake, aczkolwiek nic nie wskazuje na to, że gruntownie odświeżona wersja legendarnego horroru trafi na rynek w najbliższym czasie. Niemniej, bardzo ciekawe wieści docierają z platformy GOG.

GOG robi ukłon w stronę koneserów klasycznych gier

Dino Crisis ma ponad 25 lat i właśnie teraz pojawiła się dobra okazja, by przypomnieć sobie ten tytuł na PC. Platforma GOG informuje o dostępności Dino Crisis oraz Dino Crisis 2. Jak czytamy w informacji prasowej, “tytuły są gotowe do grania na nowoczesnych komputerach już teraz i, jak wszystkie klasyczne perełki na GOG-u, są wolne od DRM z oryginalną zawartością w pełni nienaruszoną”.

Zarówno Dino Crisis jak i Dino Crisis 2 są kompatybilne z systemami Windows 10 oraz Windows 11. Wśród pozostałych usprawnień znajdziemy między innymi ulepszone renderowanie DirectX, wsparcie dla nowoczesnych kontrolerów, poprawki dotyczące stabilności, nowe opcje takie jak V-Sync, korekcja gamm, czy anty-aliasing.

Cena gier Dino Crisis na PC

Obie gry zostały wydane w ramach niedawno ogłoszonego programu GOG Preservation Program. Jeśli chodzi o cenę, to taka przyjemność kosztuje aktualnie 39,99 zł na platformie GOG – zarówno Dino Crisis, jak i Dino Crisis 2.

To, że graliście w Dino Crisis, jest niemal pewne, ale czy wiecie, co oferuje kontynuacja? Druga część serii odchodzi od konwencji survival horroru. Jest zdecydowanie dużo więcej strzelania i szeroko pojętej akcji. Czy to źle? Zachęcamy do oddania głosu w sondzie.

Źródło: GOG