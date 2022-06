Zaledwie tydzień dzieli nas od premiery Disney+ w Polsce. Z tej okazji właściciel usługi przedstawił ofertę programową. Wiemy, ile tytułów trafi do biblioteki na start i jakie hity się wśród nich znajdą.

Disney+ z prawie 2000 filmów i seriali na początek

Ponad 1000 seriali oraz przeszło 800 filmów fabularnych i dokumentalnych – tak przedstawiać będzie się biblioteka Disney+ w Polsce, gdy usługa zadebiutuje 14 czerwca 2022 roku. Z tego aż 150 to zupełnie oryginalne produkcje spod znaku Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, STAR i National Geographic. Dla porównania (choć wyłącznie ilościowego) HBO Max ma około 1500 tytułów w katalogu, a Netflix – ponad 5000.

Co zobaczymy Disney+? Filmy i seriale Marvela i Star Wars na przykład

Ważniejsza od ilości jest oczywiście jakość. Co będzie można i co będzie warto obejrzeć na Disney+? Ano na przykład ponad 40 filmów i 60 seriali z uniwersum Marvela, w tym nominowane do Oscarów produkcje pokroju Avengers: Koniec gry czy Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni. Opowieści w odcinkach reprezentować będą z kolei choćby WandaVision, Moon Knight i Loki.

Na fanów Gwiezdnych wojen zaś czekać będą oba sezony The Mandalorian, a także Księga Boby Fetta, komplet dziewięciu filmów, jak i poboczne produkcje.

Disney+: oferta dla całej rodziny

W bibliotece znajdzie się także przeszło 300 filmów animowanych i aktorskich wyprodukowanych przez studia Disney oraz Pixar. To między innymi jeszcze ciepłe To nie wypanda, (nominowany do Oscara) film Luca, (obdarzone Oscarem) Nasze magiczne Encanto czy Cruella, a także serie Toy Story, Auta i klasyczne bajki, takie jak Piorun, Kraina lodu, Zaplątani, Ralph Demolka, Dawno temu w trawie, Gdzie jest Nemo, Merida Waleczna, Odlot czy Ratatuj.

Disney+ to także miejsce, w którym obejrzymy seriale takie jak Zbrodnie po sąsiedzku, Pam i Tommy, Chirurdzy, Czarno to widzę, Homeland, Futurama, Family Guy: Głowa rodziny i 33 sezony The Simpsons. Nie zabraknie również dokumentalnych i przyrodniczych programów National Geographics, w tym Na ratunek: Misja w jaskini, Free Solo czy Świat według Jeffa Goldbluma.

Co warto obejrzeć na Disney+? Oto niektóre z najgorętszych tytułów:

Marvel:

Ant-Man (2015)

Ant-Man i Osa (2018)

Avengers (2012)

Avengers: Czas Ultrona (2015)

Avengers: Koniec gry (2019)

Avengers: Wojna bez granic (2018)

Czarna pantera (2018)

Czarna Wdowa (2021)

Deadpool (2016)

Deadpool 2 (2018)

Doktor Strange (2016)

Eternals (2021)

Falcon i Zimowy Żołnierz: Sezon 1

Hawkeye: Sezon 1

Iron Man (2008)

Iron Man 2 (2010)

Iron Man 3 (2013)

Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie (2011)

Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów (2016)

Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz (2014)

Kapitan Marvel (2019)

Logan: Wolverine (2017)

Loki: Sezon 1

Moon Knight: Sezon 1

Strażnicy Galaktyki (2014)

Strażnicy Galaktyki Vol. 2 (2017)

X-Men: Mroczna Phoenix (2019)

Star Wars:

Gwiezdne wojny: część I – Mroczne widmo (1999)

Gwiezdne wojny: część II – Atak klonów (2002)

Gwiezdne wojny: część III – Zemsta Sithów (2005)

Gwiezdne wojny: część IV – Nowa nadzieja (1977)

Gwiezdne wojny: część V – Imperium kontratakuje (1980)

Gwiezdne wojny: część VI – Powrót Jedi (1983)

Gwiezdne wojny: część VII – Przebudzenie Mocy (2015)

Gwiezdne wojny: część VIII – Ostatni Jedi (2017)

Gwiezdne wojny: część IX – Skywalker. Odrodzenie (2019)

Gwiezdne wojny: Parszywa zgraja: Sezon 1

Gwiezdne wojny: Wizje: Sezon 1

Han Solo: Gwiezdne wojny – historie (2018)

Księga Boby Fetta: Sezon 1

Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie (2016)

Obi-Wan Kenobi: Sezon 1

The Mandalorian: Sezony 1-2

Disney + Pixar:

Auta (2006)

Auta 2 (2011)

Auta 3 (2017)

Brygada RR (1989): Sezon 1

Co w duszy gra (2020)

Coco (2017)

Cruella (2021)

Czarownica (2014)

Dawno temu w trawie (1998)

Dobry dinozaur (2015)

Gdzie jest Dory? (2016)

Gdzie jest Nemo? (2003)

Gwiazdka Hollywood

Hamilton (2020)

Hannah Montana: Sezony 1-4

High School Musical: serial: Sezony 1-2

Iniemamocni (2004)

Iniemamocni 2 (2018)

Kraina lodu (2013)

Lilo i Stitch (2002)

Luca (2021)

Mary Poppins powraca (2018)

Merida Waleczna (2012)

Muppety (2011)

Naprzód (2020)

Nasze magiczne Encanto (2021)

Odlot (2009)

Olaf przedstawia: Sezon 1

Piorun (2008)

Potężne Kaczory: sezon na zmiany: Sezon 1

Potworna robota: Sezon 1

Potwory i spółka (2001)

Ralph Demolka (2012)

Ratatuj (2007)

Raya i ostatni smok (2021)

Równoległy wymiar: Sezon 1

Samoloty (2013)

The Beatles: Get Back: Sezon 1

To nie wypanda (2022)

Toy Story (1995)

Toy Story 2 (1999)

Toy Story 3 (2010)

Toy Story 4 (2019)

Uniwersytet Potworny (2013)

Vaiana: skarb oceanu (2016)

Violetta: Sezony 1-3

W głowie się nie mieści (2015)

Wyprawa do dżungli (2021)

Zaplątani (2010)

Zwierzogród (2016)

STAR:

9-1-1: Sezony 1-4

American Horror Stories: Sezon 1

American Horror Story: Sezony 1-9

Armageddon

Atlanta: Sezony 1-2

Avatar (2009)

Bez wyjścia

Big Sky: Sezon 1

Buffy: Postrach wampirów: Sezony 1-7

Co robimy w ukryciu: Sezony 1-2

Family Guy: Głowa rodziny: Sezony 1-20

Faworyta (2018)

Futurama: Sezony 1-10

Głębia strachu (2020)

Gotowe na wszystko: Sezony 1-8

Grey's Anatomy: Chirurdzy: Sezony 1-18

Homeland: Sezon 1-8

Jak poznałam twojego ojca: Sezon 1 (How I Met Your Father)

Jojo Rabbit (2019)

Le Mans '66 (2019)

Lekomania: Sezon 1 (Dopesick)

Następcy (2011)

Obcy – ósmy pasażer Nostromo (1979)

Pam i Tommy: Sezon 1

Rezydenci: Sezony 1-4

Simpsonowie: Sezony 1-33

Szklana pułapka (1988)

The Walking Dead: Sezony 1- 10

Trzy Billboardy za Ebbing, Missouri (2017)

Współczesna rodzina: Sezony 1-11 (Modern Family)

Y: Ostatni mężczyzna: Sezon 1

Z Archiwum X: Sezony 1-11

Z pamiętnika samotnej alkoholiczki: Sezon 1 (Single Drunk Female)

Zagubieni: Sezony 1-6

Zakonnica w przebraniu 1 i 2

Zbrodnie po sąsiedzku: Sezon 1 (Only Murders in The Building)

Zepsuta krew: Sezon 1 (Dropout)

National Geographic:

Cousteau: człowiek legenda

Czy czeka nas koniec?

Dorastanie w świecie zwierząt: Sezon 1

Europa z powietrza: Sezony 1-2

Fauci

Free Solo: Ekstremalna wspinaczka

Geniusz

Geniusz: Aretha

Geniusz: Picasso

Gordon Ramsay: świat na talerzu: Sezony 1-3

Jane

Katastrofa w przestworzach: Sezony 11-20

Kosmos: Sezon 1

Na krawędzi ryzyka

Na ratunek: Misja w jaskini

Niezwykły dr Pol: Sezony 1-16

Oko w oko z rekinem

Przygoda z Bearem Gryllsem: Sezony 5-6

Świat według Jeffa Goldbluma: Sezony 1-2

Tajemniczy świat waleni: Sezon 1

Witamy na Ziemi: Sezon 1

Wyprawa na dno: Sezony 1-3

Zatoka cieni

Premiery Disney+ w Polsce doczekamy się już 14 czerwca. Jeśli zdecydujesz się na wykupienie rocznego abonamentu przed tym dniem, to wydasz o jedną trzecią mniej – sprawdź szczegóły promocji.

Źródło: Disney Polska, informacja własna