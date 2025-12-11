Święta – czas obdarowywania najbliższych – coraz bliżej, a dla osoby często podróżującej, będącej entuzjastą grania lub potrzebującej wydajnego sprzętu do pracy albo nauki dobrym wyborem będzie laptop korzystający z najnowszych technologii.

W te kryteria doskonale wpisują się laptopy ASUS – występujące w dwóch seriach, z czego pierwszą są konstrukcje TUF Gaming, oferujące maksimum wydajności w przyzwoitej cenie, bądź maszyny oznaczone jako ROG (Republic of Gamers, ang: Republika Graczy), nieuznające kompromisów.

Wszystkie laptopy zostały wyposażone w najnowocześniejsze układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 5000, które oferują genialne osiągi będące skutkiem nie tylko wzrostu wydajności nowych układów, ale także szerokiego zastosowania algorytmów sztucznej inteligencji. Tyczy się to jakości oprawy graficznej w grach, ułatwiania pracy w programach graficznych czy nawet możliwości tworzenia działających lokalnie spersonalizowanych dużych modeli językowych (LLM) opartych na danych dostępnych na dysku.

Co więcej, wszystkie laptopy oparte o układy NVIDIA wykorzystują pakiet rozwiązań znany jako Max-Q. Obejmuje on ulepszone zarządzanie energią, pozwalające szybciej wyłączać nieużywane elementy układu lub przechodzić w tryb uśpienia czy adaptacyjnie zmieniać taktowanie w oparciu o zapotrzebowanie nawet 1000 razy szybciej niż w układach starszej generacji. Do tego dochodzą zoptymalizowane pod kątem niskiego napięcia warianty pamięci graficznej GDDR7.

Laptopy z serii TUF Gaming – bardzo sensowny kompromis

Oferta laptopów serii TUF Gaming rozpoczyna się od niewielkiego i ważącego zaledwie 1,46 kg TUF Gaming A14, przez modele 16-calowe A16 lub F16, po 18-calowy A18. Wszystkie są wyposażone w karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 5000 oraz procesory Intel Core i7 14. generacji bądź AMD Ryzen serii 200/300.

Najmniejszy TUF Gaming A14 jest wyposażony w kartę graficzną GeForce RTX 5060 z TGP do 110 W, sparowaną z procesorem AMD z rodziny ”Krackan Point”. Do tego dochodzą: matryca typu IPS o rozdzielczości 2560x1600 pikseli z odświeżaniem 165 Hz, dwa dyski SSD o pojemności do 4 TB oraz do 32 GB pamięci LPDDR5X. Całości dopełnia bateria o pojemności 73 Whr, która wbrew pozorom pozwala używać tego małego TUF-a jako substytutu ultrabooka. Dzieje się tak dzięki zastosowaniu przełącznika MUX, który pozwala wybierać pomiędzy możliwością długiego działania na zasilaniu akumulatorowym z wykorzystaniem klasycznego tandemu uGPU i dGPU bądź trybem maksymalnej wydajności wraz z techniką G-Sync w jednym urządzeniu.

Wszystko to zostało zamknięte w obudowie z polimerów, a dwuwentylatorowy układ chłodzenia o maksymalnej wydajności obliczonej na obsłużenie układów o łącznym TDP 130W. Co ciekawe, układ chłodzenia zasysa powietrze nie tylko od dołu, ale także od góry przez klawiaturę, a aluminiowe wentylatory o grubości łopatek 0,1 m są chronione filtrami przeciwkurzowymi. Ponadto ASUS daje użytkownikowi dowolność personalizacji krzywej pracy wentylatorów w zakresie 0-100 proc. w ramach aplikacji Armoury Crate.

Następnie mamy większe, 16-calowe modele TUF Gaming A16 i F-16 wyposażone w mocniejsze układy graficzne do GeForce RTX 5070 z TGP 140 W, sparowane z procesorami AMD Ryzen bądź Intel Core. Do tego dochodzi możliwość zastosowania do nawet 64 GB pamięci DDR5, a bateria została zwiększona do 90 WHr. Reszta funkcji jest tożsama z mniejszym wariantem, za wyjątkiem 16-calowego ekranu typu IPS o rozdzielczości 1920x1200 pikseli z odświeżaniem 165 Hz i masy obudowy zwiększonej do 2,2 kg.

Z kolei model TUF Gaming A18 w obudowie o masie 2,6 kg dodatkowo dysponuje panelem IPS o rozdzielczości 2560x1600 pikseli i odświeżaniu 240 Hz ze 100 proc. pokryciem palety barw DCI-P3 100. Ten model szczególnie docenią osoby oszukujące bardzo dobrego ekranu w akceptowanej cenie.

Laptopy z serii ROG Strix / Scar G16/G18 – wydajność ponad wszystko i brak kompromisów

W tej serii ASUS zawiera dwie klasy sprzętu, z czego ROG Strix/Scar G16/G18 to rozwiązania oferujące maksimum wydajności w przenośnej formie, a ROG Zephyrus G16 to gustownie wykonane, smukłe dzieło sztuki o nieco mniejszej wydajności.

Laptopy z serii ROG Strix / Scar charakteryzują się wykorzystaniem nawet najpotężniejszych mobilnych układów graficznych NVIDIA GeForce RTX 5080/5090 z TGP 175W (150W+25W) z uwzględnieniem Dynamic Boost. Te są sparowane, w zależności od konfiguracji, z procesorami Intel Core Ultra bądź AMD Ryzen 9 z TDP do 80W z maksymalnie 64 GB pamięci RAM i parą dysków SSD.

Taki tandem z łatwością wystarczy do pracy z oprogramowaniem typu CAD, do obróbki grafiki czy grania w najwyższej jakości oprawy wizualnej w nowych grach. Za sukcesem stoi potężny trójwentylatorowy układ chłodzenia z komorą parową, wykorzystujący nawet metaliczną „pastę termoprzewodzącą” Thermal Grizzly Conductonaut Extreme, zasysający powietrze nie tylko od dołu, ale także od góry przez klawiaturę. W efekcie układ chłodzenia jest zdolny poradzić sobie z odprowadzaniem ciepła generowanego przez komponenty o łącznym TDP 255W.

Co więcej, pracę wentylatorów można dowolnie dostosować do własnych preferencji przez aplikację Armoury Crate, więc można ograniczyć natężenie dźwięku do 35 dB kosztem nieco wyższej temperatury podzespołów lub postawić na maksymalną wydajność wraz z podniesieniem taktowania GPU o 50 MHz, kosztem zwiększenia głośności chłodzenia do 45-47 dB. ASUS zadbał ponadto o łatwość konserwacji układu chłodzenia, ponieważ wentylatory są chronione przez filtry antykurzowe, a dostęp do wnętrza jest bardzo prosty i wymaga pociągnięcia tylko jednej dźwigienki.

Do tego należy dodać rewelacyjną, 16- lub 18-calową matrycę ROG Nebula Display typu IPS z ponad 2000 strefami wygaszania o rozdzielczości 2560x1600 pikseli, wsparciem G-Sync, odświeżaniem 240 Hz i czasem reakcji 3 ms. Ten panel oferuje też 100 proc. pokrycie palety kolorów DCI-P3 i charakteryzuje się certyfikatami Pantone Validated oraz Dolby Vision, co poza graczami docenią też filmomaniacy bądź graficy.

To wszystko zostało zamknięte w mierzącej 3,1 cm grubości obudowie z mieszanki poliwęglanu i kompozytu ABS, ważącej w wersji 16-calowej 2,5 kg, a w przypadku modelu 18-calowego 3,2 kg. Obydwie wersje charakteryzują się baterią o pojemności 90 Whr i przełącznikiem MUX, co pozwala laptopy ROG traktować także jak standardowe modele biznesowe, zdolne zaoferować kilkugodzinną pracę na baterii.

ASUS ROG Zephyrus G16 – gdy mobilność i unikatowy styl łączą się z wydajnością

ROG Zephyrus G16 to unikatowa i bardzo stylowa konstrukcja łącząca w sobie dwie skrajności, czyli lekkość i wydajność. Efektem jest konstrukcja z w pełni aluminiową obudową o grubości 14,9 mm w najcieńszym miejscu i masie 1,95 kg skrywająca potężny potencjał.

Ten składa się z karty graficznej do NVIDIA GeForce RTX 5090 z TGP 120W z uwzględnieniem Dynamic Boost i 16-rdzeniowego procesora Intel Core Ultra 9, wspartego maksymalnie przez 32 GB pamięci LPDDR5X. Taka konfiguracja nie oznacza jednak krótkiego czasu działania na baterii, ponieważ także ROG Zephyrus G16 dysponuje przełącznikiem MUX pozwalającym na wybór pomiędzy trybem maksymalnie długiego czasu pracy na baterii lub maksymalnej wydajności wraz z techniką G-Sync. Co więcej, ROG Zephyrus G16, dysponujący baterią o pojemności 90 Whr, ma możliwość szybkiego ładowania poprzez USB typu C do 50 proc. w 30 minut.

Drugą kluczową cechą Zephyrusa jest 16-calowa matryca typu OLED o rozdzielczości 2560x1600 pikseli z odświeżaniem 240 Hz. Nie tylko zapewnia ona fenomenalny czas reakcji 0,2 ms, idealną czerń, wsparcie dla standardu VESA DisplayHDR True Black 500, ale oferuje także 100 proc. pokrycie palety barw DCI-P3 i fabryczną kalibrację z Delta E < 1. Ponadto wraz z certyfikatem Pantone Validated zadowoli ona nawet najbardziej wymagających grafików w każdych warunkach.

Techniki NVIDIA ułatwiające pracę, naukę bądź ulepszające wrażenia z rozgrywki

Obecna generacja układów opartych na architekturze Blackwell oferuje nieosiągalny wcześniej poziom wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji do poprawy efektywności pracy czy zapewniania jeszcze bogatszych wrażeń wizualnych dzięki rdzeniom Tensor piątej generacji.

Pakiet technik NVIDIA, znany zbiorczo jako DLSS 4 (Deep Learning Super Sampling), korzysta z nowego modelu „Transformer” oferującego lepsze rezultaty od starszego modelu „CNN”. Pierwsza wersja DLSS była upskalerem, który zwiększał liczbę kl./s poprzez generowanie obrazu w niższej rozdzielczości, a następnie rekonstruowanie go za pomocą algorytmów uczenia maszynowego do rozdzielczości ekranu. Kolejną techniką w pakiecie jest DLAA (Deep Learning Anti-Aliasing ) wykorzystujące AI do wygładzania krawędzi, zapewniające efekt znacznie lepszy od popularnej w ostatnich latach techniki TAA, która mocno rozmywa obraz. Ponadto NVIDIA wykorzystuje AI do ulepszania działania techniki śledzenia promieni odpowiedzialnej za poprawę oświetlenia i odbić, dzięki czemu wyglądają one bardzo realistycznie – jak nigdy wcześniej. Rekonstrukcja promieni szacuje informacje o świetle i jego interakcjach w scenie za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji, a nie w oparciu o ręcznie stworzone oprogramowanie do odszumiania obrazu (denoiser). Zapewnia to znaczący wzrost wydajności i jakości w porównaniu do śledzenia promieni w klasycznym trybie.

Z kolei z czasem, począwszy od wersji DLSS4, dostępna jest rewolucyjna funkcja Multi Frame Generation (MFG) polegająca na analizie przesunięcia pikseli między dwoma klatkami w czasie rzeczywistym i dodaniu pomiędzy nie nawet trzech dodatkowych klatek wygenerowanych przez rdzenie Tensor. Pozwala to na osiągnięcie nawet czterokrotnie większej liczby kl./s w porównaniu do natywnego obrazu, ale kosztem pewnych niedogodności. Pierwszą jest minimalne zwiększenie opóźnienia systemowego, które może być problematyczne dla graczy w pełnych, szybkich akcji w grach typu multiplayer. Warto jednak zaznaczyć, że w ich przypadku liczba generowanych kl./s jest zwykle wystarczająca bez potrzeby wykorzystania MFG. Drugim negatywnym efektem stosowania MFG w najbardziej agresywnym trybie X3 lub X4, generującym dodatkowe dwie lub trzy klatki, jest możliwość powstawania niedoskonałości obrazu w dynamicznych scenach, których nie doświadczymy w trybie X2 dodającym tylko jedną klatkę AI na trzy wygenerowane przez kartę graficzną. Ewentualnie inną opcją jest takie dobranie ustawień jakości oprawy graficznej, aby minimalna liczba kl./s wynosiła ponad 60 kl./s przy wyłączonym MFG. Wtedy po jego włączeniu w trybie X3 lub X4 opóźnienia i niedoskonałości są prawie niewidoczne dla oka.

Są to niewielkie niedogodności w porównaniu do ogromu zalet, z czego największą jest płynny obraz wykorzystujący pełnię możliwości szybkich matryc lub monitorów o odświeżaniu 240 Hz bądź większym. Dzięki MFG osiągnięcie znacznie ponad 100 kl./s na najwyższych ustawieniach, jakości oprawy graficznej w wymagających grach nie stanowi na laptopach żadnego problemu. Co więcej, możliwe jest wykorzystanie MFG do przedłużenia sesji mobilnego grania na baterii, ponieważ pobór energii przez kartę graficzną znacznie maleje, jeśli część kl./s jest generowana z wykorzystaniem AI.

Gracze e-sportowi z kolei bardzo docenią nadchodzącą technikę Reflex 2. W przeciwieństwie do pierwszej wersji tej techniki ma ona zmniejszyć opóźnienie systemowe nawet sześciokrotnie. Jest to osiągane poprzez wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji do aktualizowania powstającej klatki o dane z ruchów myszki, zanim klatka zostanie wyświetlona na ekranie. Debiut Reflexa 2 nastąpi już niedługo.

Wszystkie powyższe techniki wydatnie zwiększają produktywność lub wrażenia z rozgrywki, ale są one zarezerwowane wyłącznie dla najnowszych układów NVIDIA GeForce RTX 5000. Jeśli wciąż dysponujesz starszym laptopem opartym jeszcze np. na GeForce RTX 3000 to okres świątecznych przecen jest najlepszym momentem na upgrade!