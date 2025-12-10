Mów do pierścienia. Pebble Index 01 zaskakuje pomysłem

Na rynku inteligentnych pierścionków dzieje się coraz więcej. Jedni szukają sposobów na zmieszczenie jak największej ilości sensorów. Tymczasem Pebble Index 01 idzie w zupełnie inną stronę. Ten pierścionek posłuży przede wszystkim do uzewnętrzniania się.

Inteligentne pierścienie promuje się przede wszystkim jako asystentów przy pomiarze parametrów zdrowia. Producenci prześcigają się w tym, by w niewielkiej obudowie zmieścić zarówno akumulator, jak i zestaw sensorów. To podejście zaowocowało między innymi kilkoma generacjami Oura Ring, ale i Samsung Galaxy Ring. Ten drugi jest jednak jedynie asystentem smartwatcha. A co, gdyby był asystentem... naszych myśli?

Potencjał niewielkiego pierścienia siłą rzeczy jest ograniczony, ale forma wymusza kreatywność i pójście w mniej oczywiste kierunki. Pebble Index 01 to rozwiązanie, które za inspirację miało raczej nie propozycję pierścienia Samsunga, ale Humane AI Pin czy rabbit r1. I choć te nie były sukcesami, tak pierścień od Pebble nie stara się być przyszłością sztucznej inteligencji i znajduje sobie inną niszę.

Pebble Index 01 to mały pierścień z dominującą funkcją

Premierę pierścienia marki Pebble ogłosił jej założyciel odpowiedzialny za powrót marki na technologiczną mapę w 2025 roku, Eric Migicovsky. W wideo na swoim kanale nazywa je “zewnętrzną pamięcią dla naszego mózgu”. W praktyce chodzi o pierścień, którego zadaniem jest przede wszystkim nagrywanie tego, co mamy mu do powiedzenia.

Pebble Index 01 to pierścionek, który nosimy na palcu wskazującym. Oferuje wyłącznie jeden przycisk, którym aktywujemy funkcję nagrywania. Wewnątrz urządzenia znajduje się pamięć pozwalająca zapisać do 5 minut nagrania, ale co do zasady nagrania transmitowane są do aplikacji Pebble przez Bluetooth. Teoretycznie to samo rozwiązanie mógłby zaoferować smartwatch, ale zdaniem Migicovsky’ego takie podejście byłoby bardziej inwazyjne. Jeżeli jednak wam nie przeszkadza, sprawdźcie, jaki zegarek sportowy warto wybrać.

Pebble Index 01 to niewielki pierścień z jednym przyciskiem

Integracja z aplikacją pozwoli na wydawanie prostych komend poprzez krótkie wypowiedzi. W ten sposób możemy ustawić timer, przypomnienie lub po prostu zapisywać notatki. Pebble Index 01 nie posiada opcji ładowania - wedle zapewnień producenta mocy wystarczy na lata pracy, jeśli będziemy w ten sposób jedynie zapisywać krótkie myśli. Jednocześnie przy ciągłym nagrywaniu pierścień powinien rozładować się w około 15 godzin.

Otwarty projekt za nieduże pieniądze. Czy to przepis na sukces?

Pebble Index 01 będzie rozwijał się nie tylko dzięki staraniom producenta, ale i społeczności. Projekt powstaje w duchu open-source, więc podobnie jak inne produkty Pebble może otrzymać dodatkowe funkcje już po premierze. Producent udostępni kod źródłowy i narzędzia pozwalające dodawać nowe funkcje z aplikacji. Na ten moment jest jednak tylko i wyłącznie urządzeniem do nagrywania naszego głosu, ale tylko wtedy, gdy naciśniemy przycisk.



Trzy warianty kolorystyczne Pebble Index 01

Producent Pebble Index 01 podkreśla, że ten z założenia jest prywatny i nie gromadzi nagrań głosowych dopóki nie naciśniemy przycisku w centralnej części pierścionka. Do tego nie przewiduje modelu subskrypcyjnego. W przedsprzedaży cena Pebble Index 01 wyniesie 75 dolarów (około 273 złote), a po premierze w marcu 2026 roku wzrośnie do 99$ (około 360 złotych). Możecie wybrać jeden z trzech kolorów oraz ośmiu rozmiarów pierścienia.

Źródło: Pebble