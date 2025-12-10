"Cyberpunk TCG" zapowiedziany przez CD Projekt Red. Jest pierwszy zwiastun

"Cyberpunk TCG" to fizyczna gra karciana osadzona w znanym i lubianym uniwersum, spopularyzowanym w ostatnich latach przez studio CD Projekt Red.

"Cyberpunk TCG" rozwijany jest przez CDPR oraz nowe studio WeirdCo. Dla tego drugiego jest to debiutancki projekt, ale sama firma składa się z pracowników mających doświadczenie w tworzeniu karcianek.

Rozgrywka ma nawiązywać do postaci i wątków znanych z gry "Cyberpunk 2077" oraz serialu "Cyberpunk: Edgerunners", ale szczegóły na jej temat trzymane są na razie w tajemnicy. Twórcy obiecują, że zaprojektowanie kart powierzono cenionym artystom.

Na 2026 zaplanowano kampanię crowdfundingową na Kickstarterze. Osoby, które wcześniej zapiszą się do newslettera na stronie "Cyberpunka TCG", mają otrzymać darmową kartę z Lucy, czyli jedną z głównych bohaterek "Edgerunners".

Kolekcjonerskie gry karciane (ang. Trading Card Games - TCG) to rodzaj gier strategicznych, które łączą elementy zbierania kart, budowania talii i rywalizacji. W przeciwieństwie do tradycyjnych gier karcianych, TCG charakteryzują się dynamicznym i ciągle rozwijającym się zestawem kart, wydawanych w regularnych rozszerzeniach. Gracze kupują pakiety zawierające karty, a następnie wykorzystują zebrane zasoby do stworzenia własnej, unikalnej talii.