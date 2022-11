Disney jak wiele innych firm szuka oszczędności zmniejszając liczbę pracowników. Kolejne kroki to zamrożenie zatrudnienia i ograniczenie podróży służbowych.

Redukcje personelu epidemią końca 2022

Ostatnie lata dają po tyłkach każdemu. Epidemie, wojny, inflacja, a nawet odejście z pozoru nieśmiertelnej Elżbiety II (wiecie w jakiej trumnie ją pochowano?). Jest to też rok w którym mnóstwo gigantycznych firm zdecydowało się na redukcję zatrudnienia. Pisaliśmy już o Twitterze ścinającym kadry o połowę oraz o Mecie, która szła w jego ślady (tam padła decyzja o zwolnieniu 11 tys. osób).

Teraz w notce CEO Disneya Boba Chapek'a czytamy o tym, że przewidywane są „redukcje niektórego personelu", kiedy firma dokona przeglądu swoich wydatków. Podobno zamrożona też zostanie rekrutacja większości nowych pracowników, pozostawiając jedynie nabór na „najbardziej krytyczne, napędzające biznes stanowiska".

Jeśli zwolnienia dojdą do skutku, Disney nie będzie jedyną firmą z branży usług streamingowych, która zredukuje etaty. Do tej pory pracę straciły dziesiątki pracowników Warner Bros. Television i HBO Max. Kilkuset pracowników w tym roku zwolnił także Netflix, a Amazon zamroził rekrutację nowych pracowników na części stanowisk.

Kaczor Donald znowu straci pracę?

Nie jest póki co pewne jak duże zwolnienia przeprowadzi Disney, jednak nie będzie to jedyną metodą szukania oszczędności. Notatka Chapka do pracowników obliguje ich by wtedy gdy jest to możliwe prowadzili spotkania biznesowe wirtualnie, aby maksymalnie obniżyć koszty podróży służbowych.

Pomimo tego, że Disney+, ESPN Plus i Hulu w ostatnim kwartale zyskały miliony nowych subskrybentów, a w dodatku wielu z nich wybrało droższy pakiet usług, to Disney nadal traci pieniądze. Spowodowane jest to wydawaniem grubych milionów na produkcję nowych treści, które przyciągną kolejne rzesze konsumentów. Chapka stwierdził, że w takim układzie disneyowa gałąź transmisji strumieniowych osiągnie rentowność w 2024 roku.

Źródła: theverge.com, cnbc.com