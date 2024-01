Subskrybujecie Disney+ i przytłacza Was obszerna biblioteka propozycji filmowych? A być może rozważacie dołączenie do grona użytkowników serwisu? Jeśli Wasza odpowiedź na którekolwiek z tych pytań brzmi “tak”, koniecznie zajrzyjcie do naszego rankingu najlepszych filmów Disney+.

Disney+ ma do powiedzenia naprawdę wiele, jeśli chodzi o ofertę filmową. Odnajdą się tu zarówno fani uniwersów Marvela i Gwiezdnych Wojen, jak i miłośnicy klasycznych bajek Disneya i animacji Pixara.

Jako że zasoby platformy poszerzyły się w ostatnim czasie o kilka wartych uwagi pozycji, postanowiliśmy odświeżyć zestawienie polecanych filmów na Disney+. Nasz aktualny wybór TOP 10 tytułów znajdziecie poniżej.

Najlepsze filmy na Disney+

Hamilton

Tytułem, który otwiera najlepsze filmy na Disney+, jest wiecznie żywy “Hamilton” – musical, przedstawiający niezwykłą historię ojca-założyciela Stanów Zjednoczonych. Bohater, który zaczynał jako imigranckie, osierocone dziecko, z czasem stał się uosobieniem tego, co dziś znamy pod hasłem amerykańskiego snu.

Na wypadek, gdyby jego biografia sama w sobie nie była jednak wystarczająco porywająca, postanowiono zaaranżować ją na deskach Broadwayu w rytm hip-hopu, jazzu i R&B, a nagranie z tego wydarzenia możecie już obejrzeć w swoim domowym zaciszu.

Król lew

Klasyka na Disney+ niezmiennie ma się dobrze, czego wyrazistym przykładem jest “Król lew”. Film przeniesie Was do lwiego królestwa, nękanego przez rodzinny konflikt. Z chwilą, gdy dotychczasowy władca zostaje obalony przez własnego brata, nastają mroczne czasy, a młody, osierocony książę musi odnaleźć się na nowo. Nieoczekiwanie wsparcie otrzymuje od surykatki Timona, guźca Pumby i wyznawanej przez nich idei “Hakuna Matata”.

Coco

Na Disney+ nietrudno o dobre, animowane filmy, czego kolejnym dowodem jest “Coco” – owoc współpracy Disneya z Pixarem, który przyciąga przed ekrany całe pokolenia. Wszystko za sprawą magicznych przygód Miguela – chłopca o wielkiej pasji do muzyki, który nie odnajduje jednak dla niej zrozumienia wśród najbliższych. Co więcej – muzyka w jego rodzinie jest od pokoleń zakazana! Chcąc dowiedzieć się, dlaczego, chłopiec udaje się w podróż do… Krainy Umarłych.

Strażnicy Galaktyki: Volume 3

O kolejną pozycję wzbogaciła się również ostatnio kolekcja najlepszych filmów Marvela na Disney+. W serwisie znajdziecie już “Strażnicy Galaktyki: Volume 3” – tytuł, który zamyka trylogię Petera Quilla i rozpościera przed bohaterami widmo końca Strażników w dotychczasowej formie. Ich dalszy los zależy od powodzenia misji ratowania życia ulubieńca widzów i samego Jamesa Gunna, Rocketa.

Duchy Inisherin

Jeżeli w kinie poszukujecie refleksyjności, koniecznie sprawdźcie “Duchy Inisherin” z Colinem Farrellem i Brendanem Gleesonem w rolach głównych. Film w reżyserii i według scenariusza Martina McDonagha (“Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj” z tym samym duetem aktorskim) traktuje o przyjaźni nad krawędzią upadku; w szerszej perspektywie staje się zaś traktatem o męskości, samotności i poszukiwaniu sensu w życiu.

Titanic

“Titanic” Jamesa Camerona jak żaden inny tytuł udowadnia, że stare, dobre filmy potrafią trzymać formę. W ubiegłym roku produkcja świętowała swoje ćwierćwiecze i po raz kolejny trafiła do kin – tym razem w zremasterowanej wersji 4K HDR. Pod koniec 2023 (wcześniej prawa do filmu pozostawały w rękach 20th Century Fox) wylądowała zaś wreszcie w bibliotece Disney+. Jeśli więc nie trzeba Was dwa razy zachęcać do sentymentalnych seansów z rozmachem, “Titanic” jest propozycją godną rozważenia.

Avatar: Istota wody

A skoro o Cameronie mowa, jedną z mocniejszych pozycji filmowych na Disney+ jest najnowsze dzieło reżysera – “Avatar: Istota wody”. Po 10 latach przerwy tytuł powraca na Pandorę, która po raz kolejny mierzy się z zagrożeniem ze strony ludzkości. Jake (Sam Worthington) i Neytiri (Zoe Saldana) tym razem mają do stracenia znacznie więcej…

Menu

Rekomendujemy też pełen napięcia seans z “Menu” – nieoczywistą, czarną komedią, która zaprosi Was na niezapomnianą, ekskluzywną kolację na odległej wyspie. Jej gospodarz – osławiony Julian Slowik – zaserwuje Wam kulinarne doświadczenie, któremu nie sposób odmówić. W rolach głównych: Ralph Fiennes i Anya Taylor-Joy.

Między nami żywiołami

Kolejna animowana produkcja Pixara – “Między nami żywiołami” (aka “Elemental”) – rozgrywa się w Żywiołowie, mieście, będącym domem dla przedstawicieli ognia, wody, ziemi i powietrza. Kiedy dwoje z nich – Iskra i Wodek – pogłębia swoją znajomość, zastany porządek staje na głowie. Oni sami odkrywają zaś świat na nowo.

Twórca

Nową propozycją, która zasiliła najlepsze filmy na Disney+, jest “Twórca” – historia o wojnie ludzi ze sztuczną inteligencją. Tytuł, za którym stoi Gareth Edwards (reżyser “Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie”), zabierze Was do roku 2070, kiedy to swoją misję uskutecznia komandos o imieniu Joshua (w tej roli John David Washington). Jego celem jest odnalezienie broni zdolnej do ocalenia, ale i unicestwienia świata.

