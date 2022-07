Disney podał oficjalne daty premier swoich nadchodzących hitów – to między innymi Avatar: Istota wody, Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu, Amsterdam, Indiana Jones 5 i Strażnicy Galaktyki 3.

Premiery Disneya w 2022 roku: Avatar 2 na liście

Już 29 września do polskich kin powróci Avatar. Megahit z 2009 roku doczekał się zremasterowanej wersji i to właśnie ją będzie można obejrzeć na dużym ekranie. Warto – choćby po to, by przygotować się na premierę drugiej części, a więc filmu Avatar: Istota wody. Debiut tego obrazu został zaplanowany na 16 grudnia bieżącego roku.

Między jednym Avatarem a drugim Disney zaplanował jeszcze pięć innych premier: 14 października zadebiutuje (osadzony w latach 50. kryminał) Patrz jak kręcą, 4 listopada – Amsterdam (czyli komedia Davida O. Russella z wyjątkowo gwiazdorską obsadą), 11 listopada – Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu, a następnie tydzień po tygodniu: (horror komediowy) Menu oraz (przygodowa animacja) Dziwny Świat.

Nowości Disneya na 2023 rok – rozpiska

Poznaliśmy także daty premier kilkunastu filmów Disneya, których kinowe premiery planowane są na 2023 rok. Wśród nich znajdują się: (odświeżony z okazji 25-lecia) Titanic, piąty Indiana Jones oraz kilka nowości z uniwersum Marvela, między innymi Ant-Man and the Wasp: Quantumania i Strażnicy Galaktyki 3. Pełna rozpiska prezentuje się następująco:

20.01.2023: Duchy Inisherin

27.01.2023: Imperium światła

10.02.2023: Titanic

17.02.2023: Ant-Man and the Wasp: Quantumania

10.03.2023: Haunted Mansion

05.05.2023: Strażnicy Galaktyki 3

26.05.2023: The Little Mermaid

16.06.2023: Między nami żywiołami

30.06.2023: Indiana Jones 5

28.07.2023: The Marvels

11.08.2023: niezatytułowany film live action Disneya

15.09.2023: niezatytułowany film 20th Century

06.10.2023: True Love

03.11.2023: niezatytułowany film Marvela

24.11.2023: niezatytułowany film Disney Animation

22.12.2023: Rogue Squadron

Z kolei na 2024 rok zaplanowano premiery kolejnych filmów Marvela, nowej animacji Pixar i trzeciej części serii Avatar. Czwarta zadebiutować ma w 2026 roku, a piąta – w 2028. Rok 2025 natomiast ma przynieść pierwszą część czwartej trylogii Gwiezdnych wojen.

Źródło: Disney Polska