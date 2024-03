“Diuna 2” niezmiennie pozostaje na językach wszystkich kinomanów. Niemała w tym zasługa samego reżysera – Denisa Villeneuve’a – który na długo przed jej premierą zdołał dowieść jakości swojego warsztatu.

Jeśli interesuje Was, co miał do powiedzenia przed “Diuną 2”, koniecznie zajrzyjcie do naszego rankingu filmów. Znajdziecie tu kilka głośnych hitów i nieco bardziej niszowych produkcji: od dramatów, przez thrillery, aż po sci-fi. Nie zabraknie gwiazdorskich występów i dających do myślenia historii. Większość z nich znajdziecie w zasobach popularnych serwisów VOD.

Najlepsze filmy reżysera Diuny 2, czyli TOP 10 tytułów wcześniej

Pogorzelisko

“Pogorzelisko” to poruszająca do głębi historia rodzinna z wojennym tłem. Denis Villeneuve umiejscawia na pierwszym planie rodzeństwo, które podczas odczytywania testamentu własnej matki wchodzi w posiadanie dwóch kopert.

Jedna z nich przeznaczona jest dla ojca, którego dotychczas uważali za zmarłego; druga – dla brata, o którego istnieniu właśnie się dowiedzieli. Każde z nich odnajduje się w tej sytuacji na własny sposób. Koniec końców ich drogi splatają się jednak na Bliskim Wschodzie, gdzie sięgają ich korzenie.

Labirynt

Najlepsze filmy Villeneuve’a z dreszczykiem reprezentuje “Labirynt” z Hugh Jackmanem i Jakiem Gyllenhaalem w rolach głównych. Tytuł obrazuje dramatyczne chwile z życia Kellera Dovera (Jackman), który mierzy się z największym koszmarem każdego rodzica – porwaniem dziecka. Dłużące się śledztwo sprawia, że zdesperowany ojciec postanawia wziąć sprawy we własne ręce. Jego zmagania możecie śledzić m.in. w Amazon Prime Video.

Blade Runner 2049

Pod czujnym, reżyserskim okiem Villeneuve’a powstawała również kontynuacja klasycznego “Łowcy androidów” z 1982 roku. Rozsławiony za jego sprawą Rick Deckard (Harrison Ford), na 30 lat po wydarzeniach znanych z pierwszej odsłony serii, pozostaje w ukryciu. Śladem bohatera rusza nowy blade runner, oficer K (Ryan Gosling), który w odnalezieniu mężczyzny upatruje nadziei dla pogrążonego w chaosie świata.

Film obejrzycie m.in. na Netfliksie.

Diuna

Reżyser “Diuny 2” konsekwentnie kontynuuje swoją przygodę z tytułem, którą z sukcesem rozpoczął w roku 2021. Pierwsza część serii stanowiła wprowadzenie do świata Arrakis, będącego polem bitwy o wpływy, a zarazem narzędziem do eliminacji wrogich sił. Wszystko przez wzgląd na obecną tam, drogocenną substancję – tzw. melanż, przedłużający życie, poszerzający granice świadomości i umożliwiający międzygalaktyczne podróże.

“Diuna” dostępna jest w ramach abonamentu HBO Max i Playera.

Sicario

Denis Villeneuve i filmy dramatyczne to duet dobrany idealnie, o czym mieliśmy okazję przekonać się nie raz. “Sicario” podtrzymuję tę tezę, oferując potężny klimat i kadry, od których nie sposób oderwać wzroku aż do ostatniej klatki.

Młoda agentka FBI, Kate Macer (Emily Blunt), zaprasza Was w podróż po kolejnych kręgach piekieł, u kresu której liczy na pochwycenie szefa wielkiego, meksykańskiego kartelu narkotykowego. Waszym przewodnikiem będzie tajemniczy “konsultant”.

Tytuł jest dostępny m.in. w Amazon Prime Video.

Nowy początek

Dobre filmy Villeneuve’a nierzadko wybiegają w sferę sci-fi. Kierunek ten obiera również “Nowy początek”, który rozpościera przed Wami scenariusz kosmicznej inwazji. W obliczu trudnego do oszacowania zagrożenia na pomoc wezwani zostają lingwistka Louise Banks (Amy Adams) i fizyk Ian Donnelly (Jeremy Renner), mający ocenić sytuację. Przebieg ich misji możecie śledzić m.in. w Viaplay.

Kolejne piętro

Przeglądając inne filmy reżysera “Diuny 2”, znajdziecie także pozycję krótkometrażową. Mowa o “Kolejnym piętrze” – trwającej zaledwie 11 minut produkcji, która pozostawia jednak całkiem spore pole do refleksji po seansie. Za jej sprawą będziecie świadkami wystawnej uczty, w której uczestniczy jedenastu rozpieszczonych śmiertelników… przynajmniej dopóki nie tracą gruntu pod nogami.

Politechnika

Pora na oparte na faktach filmy Villeneuve’a. Do kategorii tej zalicza się “Politechnika” – dramat, ukazujący historię masakry na uczelni École w Montrealu w 1989 roku, napędzanej przez mizoginię i nienawiść wobec feministek. Ofiarami zdarzenia padło 14 młodych kobiet, a kolejnych 14 zostało rannych. Obraz zadebiutował po dwóch dekadach od tamtej tragedii.

Maelström

“Maelström” obrazuje fatalny bieg zdarzeń w życiu Bibiane (Marie-Josée Croze). Po traumatycznej aborcji bohaterka poszukuje ukojenia w narkotykach i alkoholu. Te ściągają na nią jednak kolejny dramat – potrącony przez nią pieszy umiera po tym, jak zbiegła z miejsca zdarzenia.

Targana wyrzutami sumienia kobieta udaje się na pogrzeb swojej ofiary, poznaje jej syna i… wdaje się w – naznaczony mroczną tajemnicą – romans. Gdzie ten ją zaprowadzi? – Możecie się przekonać m.in. w Apple TV+.

Wróg

Ranking najlepszych filmów Villeneuve’a zwieńcza “Wróg” – psychodeliczna opowieść o niejakim Adamie (Jake Gyllenhaal), którego przepełnione rutyną życie niespodziewanie nawiedza jego własny sobowtór. Aktor o identycznej powierzchowności stanowi ucieleśnienie największych pragnień mężczyzny, wystawiając na próbę jego wiarę w zmysły.

Tytuł przenosi na ekran powieść "Podwojenie" José Saramago. Możecie się z nim zapoznać m.in. w Polsat Box Go.

