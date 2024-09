To się nazywa lekki i tani dron. DJI Neo może nieźle namieszać

DJI przybyło na targi IFA 2024 ze swoim najnowszym, a jednocześnie najtańszym i najlżejszym dronem. Jaki jest DJI Neo?

DJI Neo to dron, który waży raptem 135 g, czyli niewiele więcej niż tabliczka czekolady i znacznie mniej niż przeciętny smartfon. Jak na tę markę jest to rekordowo mało. Dotychczas firma celowała ze swoimi małymi dronami w 249 g, aby zmieścić się w przepisach pozwalających na użytkowanie sprzętu bez uprawnień.

7 lat temu kupiłem drona DJI Spark, który również promowany był jako wyjątkowo lekki i mały. DJI Neo jest od niego o 55 proc. lżejszy, co robi kolosalną różnicę.

Producent zachęca - podobnie jak w przypadku Sparka - do lądowania i startowania z ręki. I ma to sens, bo dzięki zmniejszonej wadze i zabudowanym śmigłom DJI Neo czułbym mniejszy dyskomfort.

Do sterowania można wykorzystać smartfon lub opcjonalny kontroler, ale nie jest to konieczne, bo różne tryby filmowania (do rozdzielczości 4K) można uruchomić bezpośrednio z poziomu drona. Dodatkowo ma on funkcję automatycznego śledzenia użytkownika i lądowania po wykryciu gestu wyciągniętej dłoni.

Aplikację na telefon można wykorzystać nie tylko do sterowania, ale i nagrywania głosu. Zaawansowane algorytmy mają filtrować hałas wywoływany przez drona.

Bateria? Producent deklaruje, że DJI Neo może latać na jednym ładowaniu do 18 minut, ale dotyczy to idealnych warunków wietrznych i temperaturowych. Doświadczenie ze Sparkiem każe mi spodziewać się, że w codziennym użytkowaniu wyniki będą spokojnie o 1/3 krótsze.

DJI Neo można sparować z goglami DJI Goggles i kontrolerem RC Motion, by latać w trybie POV, ale osobiście nie widzę w tym sensu, bo oprzyrządowanie to jest znacznie droższe od samego drona. Kto kupi drona za mniej niż tysiaka, żeby później wydać 3500 zł na akcesoria?

DJI Neo - cena i dostępność

W polskich sklepach klienci mają do wyboru dwie opcje:

podstawowy zestaw DJI Neo - 919 zł;

zestaw DJI Neo Fly More Combo (kontroler, hub ładujący, trzy inteligentne akumulatory i osłony śmigieł) - 1649 zł.

Sprzedaż DJI Neo już ruszyła.