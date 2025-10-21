Połóż go spać i sam się wyśpij. Gadżet z IKEA - łóżko dla telefonu

IKEA zrobiła nietypowy produkt. Kolejne łóżko w ich portfolio jest maleńkie. Nie jest to jednak gadżet dla lalek lub pluszaków.

Łóżko dla smartfona brzmi nieco zabawnie i, nie oszukujmy się, trochę kuriozalnie. Im dłużej jednak nad tym myślę, tym większy widzę sens. IKEA znów pokazuje, że potrafi myśleć nieszablonowo. Tym razem nie chodzi o meble dla nas, ale… dla naszych telefonów. A wszystko w imię jednej misji - byśmy w końcu się wyspali.

IKEA wprowadza łóżko dla smartfona

W ramach kampanii “Phone Sleep Collection” IKEA zaprezentowała miniaturowe łóżka stworzone specjalnie dla smartfonów. Każde z nich wygląda jak klasyczny mebel marki - z drewnianym stelażem, pościelą i maleńką poduszką. Gadżet wyposażono w chip NFC, który łączy się z aplikacją IKEA i rejestruje, jak długo nasz telefon "śpi”, czyli pozostaje nieużywany. Pomysł jest prosty: kładziemy urządzenie do łóżka na noc, a my zyskujemy spokój i lepszy sen.

IKEA wprowadziła też element grywalizacji Użytkownicy, którzy pozwolą swojemu smartfonowi "odpoczywać” przez co najmniej siedem godzin każdej nocy przez tydzień, otrzymują bon o wartości 100 dirhamów, czyli około 110 zł. To sympatyczna nagroda za zdrowy nawyk i mały krok w stronę cyfrowego detoksu.

Limitowana oferta, specjalna misja IKEI

Phone Sleep Collection trafiła do sprzedaży wyłącznie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - m.in. w Dubaju i Abu Dhabi - i ma charakter limitowany. Miniłóżka dostępne są tylko do wyczerpania zapasów, a zainteresowanie nimi przerosło oczekiwania. Nic dziwnego - trudno o bardziej uroczy i jednocześnie błyskotliwy sposób, by zwrócić uwagę na problem zbyt częstego korzystania z telefonu przed snem.

Kampania błyskawicznie stała się viralem. Film promocyjny z maleńkimi łóżkami rozchodzi się po sieci, budząc uśmiech i zaciekawienie. Ale pod tą zabawną formą kryje się poważny przekaz. IKEA nie tylko sprzedaje wygodne łóżka, poduszki czy pościele. Szwedzka marka chce też nauczyć nas, że prawdziwy odpoczynek zaczyna się wtedy, gdy odkładamy telefon i dajemy sobie szansę naprawdę się wyspać.