Premiera DJI Mini 5 Pro. Mieści się w kieszeni i ma kamerę, jak w dużych dronach

Premiera DJI Mini 5 Pro. Nowy dron jest szybki, ma lepszy aparat, ale wciąż mieści się w wadze do 250 gramów. Jest kilka nowych funkcji.

Jakiego drona wybrać? Na rynek trafia zupełna nowość od DJI. DJI Mini 5 Pro to najnowszy dron tej popularnej marki. W kompaktowej i lekkiej obudowie udało się zmieścić większą matrycę. Oznacza to, że obraz - w porównaniu z poprzednikami - jest bardziej szczegółowy. DJI wprowadza też kilka innych usprawnień.

Premiera DJI Mini 5 Pro

DJI zaprezentowało najnowszego drona z popularnej serii Mini. Mini 5 Pro to pierwszy model w tej linii, który otrzymał dużą matrycę 1-calową - rozwiązanie znane dotąd tylko z większych i droższych modeli. Producentowi udało się zmieścić ją w ultrakompaktowej obudowie o wadze poniżej 250 g, dzięki czemu dron wciąż mieści się w kategorii C0 i nie wymaga dodatkowych licencji do latania.

Specyfikacja nowego drona DJI Mini 5 Pro jest pod kilkoma względami lepsza niż w poprzedniku. Producentowi udało się zastosować w małym i lekkim dronie rozwiązania znane dotąd z większych modeli (np. większa matryca, śmigła mocowane na szybkozłączki).

Co potrafi DJI Mini 5 Pro? Specyfikacja kompaktowego drona

Nowy dron DJI to połączenie kieszonkowych rozmiarów i profesjonalnych możliwości:

Kamera 50 MP z obiektywem f/1.8 (ekwiwalent 24 mm) i opcją cyfrowego zoomu 48 mm.

Nagrywanie wideo w 4K 60 kl./s z HDR oraz slow motion w 4K 120 kl./s.

3-osiowy gimbal z możliwością obrotu kamery w pionie oraz ruchu góra-dół.

Omnidirectional obstacle sensing - czujniki z każdej strony plus LiDAR, który rozpoznaje przeszkody nawet w ciemności.

Bezpieczny powrót bez GPS - dron potrafi wrócić po zapamiętanej ścieżce.

Śmigła na szybkozłączki, jak w większych modelach DJI (łatwiejsza wymiana niż w poprzednich Mini).

Wbudowana pamięć 42 GB + slot na kartę microSD.

Płynny podgląd wideo Full HD 60 fps, 10-bit.

Czas lotu do 36 minut (z opcjonalną baterią Plus nawet do 52 minut).

Mini 5 Pro jest nieco większy od poprzednika, ale wciąż pozostaje wyjątkowo lekki dzięki użyciu wytrzymałego, a zarazem lekkiego tworzywa sztucznego. Większość technologii znanych dotąd z profesjonalnych modeli DJI trafiła teraz do kompaktowego drona, czyniąc z Mini 5 Pro sprzęt przełomowy w swojej klasie.