Pierwsza misja satelitarna z Wielkiej Brytanii zaliczyła porażkę na początku stycznia. Wystrzelona z samolotu rakieta nie osiągnęła orbity i zwaliła się do oceanu wraz z ładunkiem. Wiadomo już, co poszło nie tak.

Rozczarowująca porażka Virgin Orbit

Rakieta Launcher One miała 9 stycznia 2023 r. wynieść na orbitę ładunek małych satelitów, między którymi znajdowało się urządzenie polskiej firmy SatRev. Byłyby to pierwsze satelity rozmieszczone przy pomocy rakiety, która wystartowała z terytorium Wielkiej Brytanii. Niestety historyczny start przeprowadzany przez Virgin Orbit okazał się klapą, a rakieta wraz z ładunkiem spadła do oceanu w ustalonym korytarzu bezpieczeństwa.

Start, który odbywał się z lotniska Newquay w Kornwalii zgromadził ponad 2000 widzów i VIPów, których niestety spotkało rozczarowanie. Dyrektor generalny Virgin Orbit, Dan Hart oświadczył, że intensywny zawód został szybko ukierunkowany na motywację do odkrycia wszystkich przyczyn porażki, po czym powrót w lepszej kondycji. Polski SatRev oświadczył już, że nie rezygnuje z korzystania usług Virgin Orbit i będzie uczestniczył w jej kolejnych wystrzeleniach.

Co nie podziałało w Launcher One?

Śledztwo w sprawie awarii nadal jest w toku, ale firma zamieszcza aktualizacje swoich badań brytyjskiej anomalii. Dane wskazują, że od początku procesu spalania w drugim etapie lotu filtr paliwa został przesunięty ze swojego normalnego położenia. Dodatkowe dane pokazują, że pompa paliwowa znajdująca się za filtrem pracowała z obniżoną wydajnością, co skutkowało brakiem paliwa w silniku Newton 4, który w wyniku tego pracował w znacznie wyższej temperaturze, niż był do tego przystosowany. Komponenty znajdujące się w sąsiedztwie niebezpiecznie gorącego silnika przestały działać powodując przedwczesne zakończenie ciągu w drugim stopniu rakiety. To niestety zakończyło misję.

Źródło: bbc, virgin orbit, twitter