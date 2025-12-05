Apple ma nowego szefa projektantów. To on będzie odpowiadał za wygląd iOS

Steve Lemay został nowym szefem działu Human Interface Design, który odpowiada za projektowanie interfejsów wszystkich produktów, usług i akcesoriów Apple’a.

Dotychczasowy szef projektantów UI - Alan Dye - ogłosił na początku grudnia, że zdecydował się na opuszczenie firmy i przejście do Mety, gdzie będzie kierował nowo utworzonym studiem projektowym.

Dye trzymał stery nad działem Human Interface Design od 2015 roku i to jeszcze za jego kadencji opracowany został język projektowania Liquid Glass, który jesienią trafił na systemy iOS, iPadOS, watchOS, macOS, tvOS oraz visionOS.

Nowy szef zespołu projektowego, Steve Lemay, związany jest z Apple’em nieprzerwanie od 1999 roku. Tim Cook w medialnym oświadczeniu podkreślił, że Lemay odegrał fundamentalną rolę w projektowaniu niemal każdego znaczącego interfejsu na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza. Był nawet członkiem małej grupy projektantów, która opracowała interfejs pierwszego iPhone'a.

Apple traci kluczowych pracowników

Alan Dye nie jest jedynym wysoko postawionym pracownikiem Apple’a, który w tym roku zrezygnował ze swojego stanowiska i odszedł do konkurencji.

Billy Sorrentino, starszy dyrektor ds. designu, również odszedł w grudniu do Mety, gdzie dołączy do zespołu kierowanego przez Dye’a.

Jian Zhang, główny badacz w dziale robotyki AI, odszedł we wrześniu do Mety.

Frank Chu, dyrektor odpowiedzialny za infrastrukturę chmurową AI, odszedł w sierpniu do Mety.

John Peebles oraz Nan Du, członkowie zespołu pracującego nad dużymi modelami językowymi, odeszli w sierpniu do OpenAI.

Zhao Meng, członek zespołu pracującego nad dużymi modelami językowymi, odszedł w sierpniu do Anthropic.

Ruoming Pang, lider zespołu rozwijającego duże modele językowe, odszedł w lipcu do Mety.

Dodatkowo w latach 2023-2025 przynajmniej kilkudziesięciu projektantów i inżynierów Apple’a miało przejść do firm LoveForm oraz io, założonych przez byłego szefa projektantów, Jony’ego Ive’a.

Niezależnie Apple stoi u progu zmiany pokoleniowej, bo w samym tylko 2015 roku kilku prominentnych pracowników ogłosiło ustąpienie ze swoich stanowisk w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego. Wśród nich są dyrektor operacyjny Jeff Williams, dyrektor finansowy Luca Maestri, szef działu AI John Giannandrea, główna radczyni prawna Kate Adams czy wiceprezes ds. środowiska i polityki Lisa Jackson.

Szef Apple’a, Tim Cook, skończył w listopadzie 65 lat, dlatego coraz częściej mówi się o nieuchronnej zmianie na samym szczycie. Na jego przyszłego następcę typowany jest John Ternus, starszy wiceprezes ds. inżynierii sprzętu.