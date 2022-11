Elon Musk nadal szlifuje Twittera. Czy go poprawi, czy popsuje to się dopiero okaże. Tymczasem jednak zostają ogłoszone kolejne funkcje i narzędzia.

Nowinki i nowości, Elon nam przynosi

W swoim sobotnim tweecie nowy właściciel i dyrektor generalny Twittera oznajmił, że już wkrótce platforma zawierała będzie możliwość dodawania długich tekstów do swoich wpisów. Nie zostało zapowiedziane dokładnie kiedy owa funkcja się pojawi, jednak Musk obiecał, że będzie to koniec ery „absurdalnych zrzutów ekranu z notatników".

Według Elona firma w niedługim czasie planuje również pracę nad dodatkowymi narzędziami do monetyzacji dla twórców i poprawienie funkcji wyszukiwania na platformie. Nowy dyrektor uważa aktualne wyszukiwanie na Twitterze, za przestarzałe.

Nowe funkcje i rozszerzone możliwości nie są zaskoczeniem, zwłaszcza w kontekście niedawnych przypuszczeń jakoby Elon planował utworzenie z Twittera Superaplikacji obsługującej większość sfer naszego cyfrowego życia.

No może nie takie nowinki

Po ogłoszeniu przez Muska tych rewelacji reporter NBC News Ben Collins zauważył, że Twitter testował funkcję publikacji dłuższych treści zatytułowaną „Artykuły" jeszcze przed przejęciem firmy przez Elona.

Przypisuje sobie zasługę za dużo pracy, którą wykonali niektórzy pracownicy, zanim ich zwolnił

Należy jednak pamiętać, że cała ta wykonana wcześniej praca została odpowiednio opłacona i po prostu kupiona przez Elona wraz z całym dobrodziejstwem inwentarza, kiedy dopinał on historycznej transakcji kupna platformy. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że kadry Twittera były przesadnie rozrośnięte i rozbudowane, a seria zwolnień jaka nastąpiła spotkała się z aprobatą współzałożyciela Twittera, który przeprosił za to, że dopuścił do takiego rozrostu stanowisk w firmie.

Pamiętać też należy o tym, że rewolucja już trwa i w progu stoi płatny Twitter Blue.

Źródło: engadget.com, twitter